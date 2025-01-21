"Тіло відмовляється працювати": Tayanna скаржиться на ускладнення після хвороби

Таянна розповіла, що рік для неї був дуже складним.

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Tayanna новини - Таянна розповіла про проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Коротко:

Таянна серйозно захворіла

Зараз артистка навіть не може займатися музикою

Перший місяць 2025 року для української співачки Tayanna видався непростим. Зараз артистка скаржиться на здоров'я, через стан якого вона не може займатися творчістю.

Про це Таянна розповіла у своєму блозі в Instagram. Її організм дав збій через перевтому, яка накопичилася за останні кілька місяців.

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"Жорстко потріпав мене минулий рік так, що тіло відмовляється працювати вже", - зізналася вона.

У результаті співачка сильно застудилася. Ускладнення хвороби пішли на горло і ніс, через що Таянна не може складати нові пісні, поки її організм не прийде в норму. "Хвороба, йди геть вже. Задовбала", - скаржиться зірка.

Tayanna новини - Таянна розповіла про проблеми зі здоров'ям / instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Хто така Tayanna? Tayanna (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк) - українська співачка, автор-виконавець. Колишня солістка гурту "Гарячий шоколад". Брала участь у Нацвідборах на Євробачення від України в 2017 і 2018 роках, а також у проєктах "Голос країни" (4 і 5 сезон) і "Танці з зірками" (6 сезон). У 2019-2020 була ведучою проєкту "ЖВЛ" на 1+1.

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