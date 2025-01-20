Потап змінив псевдонім та посміявся над Україною

Нове творче амплуа Потапенка розкритикували в Мережі.

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Потап новини - Потап під псевдонімом Slavic Balagan посміявся над Україною / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Що сказав Потап:

Артист представився під новим творчим псевдонімом Slavic Balagan

Висловлювання Славіка здалися українцям образливими

Український музичний продюсер і співак Олексій 'Потап' Потапенко анонсував у березні міні-тур США, в якому він вийде на сцену в новому-сценічному альтер его на ім'я Slavic Balagan. Для нього артист уже створив окремі акаунти в соціальних мережах, де опублікував вітальний пост про Славіка.

За словами Потапа, Балаган - артист зі східної Європи, метою творчості якого є висміювання моральних засад Заходу. Нехтування ними нібито має приносити людям щастя. Великої популярності Славік, хлопець у спортивному костюмі, шкіряній куртці та з масивними золотими прикрасами, поки що не здобув - за 4 дні від моменту створення акаунта в Instagram на нього підписалося трохи більше ніж двісті осіб.

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А ось недоброзичливців Славік Балаган уже встиг нажити. Українську аудиторію, яка раніше була незадоволена від'їздом Потапа з країни під час повномасштабної війни, обурило те, як артист описує свою батьківщину в акаунті Slavic Balagan.

"Я тут, щоб змусити вас сміятися і забути про всі ці дурні формальності Заходу, які заважають вам знайти справжнє щастя! Костюми, правила, політика, зарплати - там, звідки я родом, у нас нічого цього немає. Особливо зарплати. І все ж ми щасливі. Ви теж можете бути щасливі!" - пише Славік Балаган.

Багатьом такий опис здався образливим, і вони засипали Потапа негативними коментарями: "Прямий приклад, коли еволюція пішла в зворотному напрямку", "Господи, жах", "Фу, сам зганьбився, так ще й Батьківщину ганьбиш", "Самому не гидко, коли дивишся на себе в дзеркало?" тощо.

Потап новини - Потап під псевдонімом Slavic Balagan посміявся над Україною / instagram.com/slavicbalagan

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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