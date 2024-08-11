Вривається, наче й не було нічого: Олег Винник повертається на українську сцену

У лічені дні Винник планує знову голосно заявити про себе всьому українському шоу-бізнесу.

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Олег Винник новини - Олег Винник випускає першу пісню за два роки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Останню пісню український співак Олег Винник випустив навесні 2022 року. Після цього артист надовго випав з інформаційного простору. За два роки, які минули відтоді, стало відомо, що Винник із сім'єю перебрався до Німеччини, і в Україну не поспішає.

Тим часом його український фан-клуб на чолі з Валерією Барон, його офіційною очільницею та директором благодійного фонду Винника "Вовчиця", отримали вельми однозначний сигнал про те, що співак готується повертатися на українську сцену.

Так Барон у своєму блозі в Instagram опублікувала афішу з Олегом Винником, якою анонсувала вихід у співака нової пісні українською мовою. Трек "Мої Люди" артист приурочив до прийдешнього Дня незалежності України.

відео дня

"Сенсація!!! Ми дочекались!!! 23 серпня на всіх платформах Олег Винник з Прем’єрою пісні "Мої Люди"! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і для всіх нас від нашого Маестро!" - написала Барон.

Утім її ентузіазм у коментарях розділили далеко не всі: частина фанаток все ж зраділа виходу нового треку і віддано чекає на повернення Олега Винника, але багато й таких, хто не готовий пробачити йому втечу з України під час війни.

Олег Винник новини - Олег Винник випускає першу пісню за два роки / instagram.com/valery_baron

Хто такий Олег Винник? Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

Хто такий Олег Винник / інфографіка: Главред

Олег Винник - останні новини:

Раніше в ЗМІ просочилася інформація, що Олег Винник через безгрошів'я готується до європейського туру "для беженок-вовчиць" - накопичене в Україні стрімко тане.

У Олега Винника жорстко прокоментували чутки про повернення артиста на сцену. Його представник спростував новину про відновлення концертної діяльності з метою поправити матеріальне становище співака.

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