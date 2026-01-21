Рус
Принц Гаррі, який ридав, заявив, що життя Маркл перетворилося на "нещастя"

Олена Кюпелі
21 січня 2026, 17:57
109
Принц Гаррі на емоціях заговорив про життя своєї дружини Меган Маркл.
Принц Гаррі, Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл переживають непрості часи / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Коротко:

  • Через що розплакався принц Гаррі
  • Що він говорив про свою дружину

41-річний принц Гаррі близько двох з половиною годин відповідав на питання адвоката ANL, після чого його адвокат Девід Шерборн запитав його про те, які почуття у нього викликало це розгляд.

Герцог, одягнений у синій костюм і смугасту краватку, сказав: "Це в корені неправильно — знову піддавати нас цьому, коли все, чого ми хотіли, — це вибачень і відповідальності. Це жахливий досвід".

відео дня

З емоційним тоном, здавалося, на межі сліз, він продовжив: "Вони продовжують переслідувати мене, вони перетворили життя моєї дружини на суцільне страждання, мілорд".

Принц Гаррі з Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл виховують двох дітей / фото: instagram.com, Меган Маркл

Виходячи із залу суду, він продовжував виглядати засмученим, схлипуючи, коли виходив за двері.

Гаррі сказав, що справа проти ANL відчувається як "повторюваний травматичний досвід" і "повторення минулого", додавши: "Я ніколи не вірив, що моє життя може бути використане цими людьми в комерційних цілях".

Пізніше він додав, що "твердження про те, що я не маю жодних прав на приватне життя, огидне".

Герцог входить до групи відомих позивачів, до якої також входять сер Елтон Джон і його чоловік Девід Ферніш, громадська діячка баронеса Дорін Лоуренс, політик сер Саймон Хьюз, а також актриси Сейді Фрост і Ліз Херлі. Вони подали позов проти Associated Newspapers Limited (ANL) за звинуваченнями в незаконному зборі інформації.

Меган і Гаррі зі своїми дітьми
Меган і Гаррі зі своїми дітьми / Фото Instagram/meghan

Це включає в себе твердження про те, що інформація для статей була отримана шляхом здійснення або замовлення незаконних дій, таких як прослуховування телефонних розмов і "підробка" приватних записів. ANL категорично заперечує будь-які правопорушення і захищається від позовів.

Раніше Главред повідомляв, що український громадський діяч і волонтер Сергій Притула розповів про розмову, яка відбулася між ним і коміком Андрієм Молочним після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше також українська актриса Ольга Сумська отримала хвилю хейту в соцмережі Threads через свою пропозицію, пов'язану з відключеннями електроенергії. Коментатори нагадали артистці, що її рідна дочка живе в Москві.

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка в 2019 році народила сина Арчі, а в 2021 році дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі і Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неоголошеним візитом до Львова і відвідав центр реабілітації цивільних медиків і поранених військових та зустрівся з 10-річним хлопцем, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

принц Гаррі новини шоу бізнесу
Колючі, але теплі: розкрито секрет старих радянських вовняних ковдр

