Принц Гаррі, який ридав, заявив, що життя Маркл перетворилося на "нещастя"

Коротко:
- Через що розплакався принц Гаррі
- Що він говорив про свою дружину
41-річний принц Гаррі близько двох з половиною годин відповідав на питання адвоката ANL, після чого його адвокат Девід Шерборн запитав його про те, які почуття у нього викликало це розгляд.
Герцог, одягнений у синій костюм і смугасту краватку, сказав: "Це в корені неправильно — знову піддавати нас цьому, коли все, чого ми хотіли, — це вибачень і відповідальності. Це жахливий досвід".
З емоційним тоном, здавалося, на межі сліз, він продовжив: "Вони продовжують переслідувати мене, вони перетворили життя моєї дружини на суцільне страждання, мілорд".
Виходячи із залу суду, він продовжував виглядати засмученим, схлипуючи, коли виходив за двері.
Гаррі сказав, що справа проти ANL відчувається як "повторюваний травматичний досвід" і "повторення минулого", додавши: "Я ніколи не вірив, що моє життя може бути використане цими людьми в комерційних цілях".
Пізніше він додав, що "твердження про те, що я не маю жодних прав на приватне життя, огидне".
Герцог входить до групи відомих позивачів, до якої також входять сер Елтон Джон і його чоловік Девід Ферніш, громадська діячка баронеса Дорін Лоуренс, політик сер Саймон Хьюз, а також актриси Сейді Фрост і Ліз Херлі. Вони подали позов проти Associated Newspapers Limited (ANL) за звинуваченнями в незаконному зборі інформації.
Це включає в себе твердження про те, що інформація для статей була отримана шляхом здійснення або замовлення незаконних дій, таких як прослуховування телефонних розмов і "підробка" приватних записів. ANL категорично заперечує будь-які правопорушення і захищається від позовів.
Про особу: принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка в 2019 році народила сина Арчі, а в 2021 році дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі і Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неоголошеним візитом до Львова і відвідав центр реабілітації цивільних медиків і поранених військових та зустрівся з 10-річним хлопцем, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит в Україну.
