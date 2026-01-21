"Запитайте у дочки, яка в Москві": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

Ви дізнаєтеся:
- Ольга Сумська обурила соцмережі пропозицією щодо відключень світла
- Чому їй пригадали дочку, яка живе в Москві
Відома українська акторка Ольга Сумська отримала хвилю хейту в соцмережі Threads через свою пропозицію, пов'язану з відключеннями електроенергії. Коментатори нагадали артистці, що її рідна дочка живе в Москві.
Сумська опублікувала пост, в якому запропонувала вимкнути освітлення вулиць і замість цього повернути електрику в квартири.
"Можна замість освітлення доріг дати світло в будинки?", — написала актриса.
Але замість підтримки в соцмережах Сумська отримала обурення і критику. Коментатори відразу згадали, що дочка актриси Антоніна Паперна разом із зятем зірки живе в Москві, в той час як її рідний Київ постійно обстрілює армія країни-агресора. У соцмережах запропонували Ользі дізнатися у дочки, скільки ще РФ буде мучити українців під час лютої зими. Також Антоніну дорікнули за сплату податків, які йдуть на забезпечення російських атак на Україну.
Знайшлися і шанувальники актриси, які стали на її захист. Вони зазначили, що кожна людина робить свій вибір, і не завжди батьки можуть на нього вплинути.
Також актрисі пояснили, що подібні ініціативи небезпечні, адже водії і так перебувають в умовах обмеженої видимості і можуть не помітити пішохода. Крім того, освітлення споживає порівняно менше електроенергії, ніж побутові прилади, а також для нього може використовуватися сонячна енергія.
Про особу: Ольга Сумська
Ольга Сумська — українська акторка і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
