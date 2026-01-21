Рус
"Запитайте у дочки, яка в Москві": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

Христина Трохимчук
21 січня 2026, 13:23
286
Українці не оцінили пропозицію Ольги Сумської.
Ольга Сумська скандал
Ольга Сумська скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Сумська обурила соцмережі пропозицією щодо відключень світла
  • Чому їй пригадали дочку, яка живе в Москві

Відома українська акторка Ольга Сумська отримала хвилю хейту в соцмережі Threads через свою пропозицію, пов'язану з відключеннями електроенергії. Коментатори нагадали артистці, що її рідна дочка живе в Москві.

Сумська опублікувала пост, в якому запропонувала вимкнути освітлення вулиць і замість цього повернути електрику в квартири.

відео дня

"Можна замість освітлення доріг дати світло в будинки?", — написала актриса.

Пост Ольги Сумської викликав неоднозначну реакцію
Пост Ольги Сумської викликав неоднозначну реакцію / скрін з Threads

Але замість підтримки в соцмережах Сумська отримала обурення і критику. Коментатори відразу згадали, що дочка актриси Антоніна Паперна разом із зятем зірки живе в Москві, в той час як її рідний Київ постійно обстрілює армія країни-агресора. У соцмережах запропонували Ользі дізнатися у дочки, скільки ще РФ буде мучити українців під час лютої зими. Також Антоніну дорікнули за сплату податків, які йдуть на забезпечення російських атак на Україну.

Антоніна Паперна живе в РФ
Антоніна Паперна живе в РФ / скрін з Threads
Дочка Ольги Сумської живе в РФ
Дочка Ольги Сумської живе в РФ / скрін з Threads
Ользі Сумській нагадали про дочку в РФ
Ользі Сумській нагадали про дочку в РФ / скрін з Threads

Знайшлися і шанувальники актриси, які стали на її захист. Вони зазначили, що кожна людина робить свій вибір, і не завжди батьки можуть на нього вплинути.

Шанувальники Сумської виступили проти цькування
Шанувальники Сумської виступили проти цькування / скрін з Threads

Також актрисі пояснили, що подібні ініціативи небезпечні, адже водії і так перебувають в умовах обмеженої видимості і можуть не помітити пішохода. Крім того, освітлення споживає порівняно менше електроенергії, ніж побутові прилади, а також для нього може використовуватися сонячна енергія.

Шанувальники Сумської виступили проти цькування
Пропозицію Сумської розкритикували / скрін з Threads
Чому неосвітлення вулиць не вирішить ситуацію
Чому неосвітлення вулиць не вирішить ситуацію / скрін з Threads
Користувачі відповіли Ользі Сумській
Користувачі відповіли Ользі Сумській / скрін з Threads
Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що учасниця гумористичного проекту "Дизель Шоу" Яна Глущенко зважилася на зміни в іміджі та опублікувала результат свого експерименту. Актриса змінила зачіску на коротшу, щоб освіжити зовнішність.

Також Женя Кот стурбував шанувальників повідомленням про те, що йому знадобилося оперативне втручання. На знімку видно, що у Кота перебинтована голова в області вух — саме на цей орган йому робили втручання.

Про особу: Ольга Сумська

Ольга Сумська — українська акторка і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Ольга Сумська новини шоу бізнесу
