"Запитайте у дочки, яка в Москві": Ольга Сумська потрапила в гучний скандал

Українці не оцінили пропозицію Ольги Сумської.

Ольга Сумська скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ольга Сумська обурила соцмережі пропозицією щодо відключень світла

Чому їй пригадали дочку, яка живе в Москві

Відома українська акторка Ольга Сумська отримала хвилю хейту в соцмережі Threads через свою пропозицію, пов'язану з відключеннями електроенергії. Коментатори нагадали артистці, що її рідна дочка живе в Москві.

Сумська опублікувала пост, в якому запропонувала вимкнути освітлення вулиць і замість цього повернути електрику в квартири.

"Можна замість освітлення доріг дати світло в будинки?", — написала актриса.

Пост Ольги Сумської викликав неоднозначну реакцію / скрін з Threads

Але замість підтримки в соцмережах Сумська отримала обурення і критику. Коментатори відразу згадали, що дочка актриси Антоніна Паперна разом із зятем зірки живе в Москві, в той час як її рідний Київ постійно обстрілює армія країни-агресора. У соцмережах запропонували Ользі дізнатися у дочки, скільки ще РФ буде мучити українців під час лютої зими. Також Антоніну дорікнули за сплату податків, які йдуть на забезпечення російських атак на Україну.

Антоніна Паперна живе в РФ / скрін з Threads

Дочка Ольги Сумської живе в РФ / скрін з Threads

Ользі Сумській нагадали про дочку в РФ / скрін з Threads

Знайшлися і шанувальники актриси, які стали на її захист. Вони зазначили, що кожна людина робить свій вибір, і не завжди батьки можуть на нього вплинути.

Шанувальники Сумської виступили проти цькування / скрін з Threads

Також актрисі пояснили, що подібні ініціативи небезпечні, адже водії і так перебувають в умовах обмеженої видимості і можуть не помітити пішохода. Крім того, освітлення споживає порівняно менше електроенергії, ніж побутові прилади, а також для нього може використовуватися сонячна енергія.

Пропозицію Сумської розкритикували / скрін з Threads

Чому неосвітлення вулиць не вирішить ситуацію / скрін з Threads

Користувачі відповіли Ользі Сумській / скрін з Threads

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

