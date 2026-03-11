"Люди забудуть": відома співачка зробила заяву про повернення Винника

Ви дізнаєтеся:
Відома українська співачка Оля Цибульська висловилася про повернення артистів, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю проекту "Розмова" виконавиця зробила прогноз, що Олег Винник і Потап знову з'являться на батьківщині.
За словами Цибульської, вона давно чекає, коли ж Олег Винник знову проміняє Німеччину на Україну. Вона навіть пожартувала, що стежить за розкладом транспорту, який курсує між країнами.
"Я чекаю на повернення Олега Винника в Україну. Він, як мій колишній, пише, що дуже сумує, але ніяк не може приїхати. Я навіть в якийсь момент зробила скрін розкладу автобусів з Німеччини в Україну. Там двічі на день їде маршрутка. Якби хотів, то вже приїхав", - висловилася Оля.
Зірка вважає, що дорогу додому знайдуть і Потап, і інші артисти, які виїхали. Артистка впевнена, що українці ставитимуться до них лояльно і з часом забудуть минулі гріхи.
"Люди забудуть і зроблять вигляд, що цього не було. Так і буде. У нас коротка пам'ять і добре серце", — вважає Цибульська.
Співачка підкреслила, що головне завдання її та зіркових колег — розвивати українську культуру.
"Наша місія — просто робити своє і не звертати увагу ні на кого. Просто робити своє, йти вперед і все", — підсумувала знаменитість.
Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Вінник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.
