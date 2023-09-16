Легендарний "Росомаха" Х'ю Джекман розійшовся з дружиною після 27 років шлюбу: що сталося

Голлівудський актор, "Росомаха" з "Людей Х", Х'ю Джекман заявив про розлучення з дружиною, Деборою-Лі Фернесс - після 27 років шлюбу.

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Х'ю Джекман з дружиною прожили 27 років / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарний голлівудський актор і продюсер, найбільше відомий як Джон "Россомаха" Логан з франшизи "Людей Х", Х'ю Джекман вирішити розлучитися зі своєю дружиною - актрисою Деборрою-Лі Фернесс. Про це повідомляє журнал People.

Пара прожила разом 27 років, хоча спочатку в їх роман мало хто вірив. "Ми прожили разом майже 3 десятиліття в прекрасному, повному любові шлюбі. Зараз наші шляхи розходяться, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити наше індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим високим пріоритетом. Ми беремося за цю нову главу з вдячністю, любов'ю і добротою. Це єдина заява, яку кожен з нас зробить", – зробили заяву для преси 54-річний актор і його 67-річна ексдружина.

Джекман з Фернесс усиновили двох дітей - сина Оскара-Максиміліана і дочку Аву-Елліот. Зараз їм 23 і 18 років.

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До слова, через 13-річну різницю у віці в довгостроковість роману акторів мало хто вірив. Зірку "юдей Х" називали чоловіком, який "зламав стереотипи", адже біля успішного і атлетичного актора фанати очікували побачити якусь супермодель або іншу кінозірку.

Нагадаємо, раніше український режисер Олег Сенцов, який захищає країну від російського вторгнення, заявив, що "битва за Донбас добігає кінця, принаймні, її активна фаза".

До того стрімінгова платформа Netflix у лютому викупила права на показ кримінальної драми українського режисера Олега Сенцова"Носоріг". Українська прем'єра пройшла 17 лютого. На Netflix фільм вийшов 23 травня 2022 року.

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