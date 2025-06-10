Оскароносна Біллі Айліш перестала приховувати нового бойфренда

Айліш зняли під час флірту та поцілунків з обранцем.

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Біллі Айліш особисте життя - з ким зустрічається Billie Eilish / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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У Біллі Айліш новий роман

Співачка потрапила в об'єктиви папараці з актором Нетом Вулффом

Перша популярність прийшла до американської співачки Біллі Айліш, коли їй було всього 13 років. Відтоді вона потрапила під пильну увагу громадськості, тому особисте життя намагається приховувати - кожен крок 23-річної зірки стає надбанням громадськості.

Проте Айліш не вдалося приховати її новий роман - з актором Нетом Вулффом. Backgrid поділилися знімками артистів у Венеції. Їх зняли, коли пара пила шампанське і цілувалася на балконі.

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Вулфф старший за Айліш на 7 років. Перші чутки про їхній роман почали з'являтися 2024 року, після того як Нет зіграв бойфренда в кліпі на пісню Біллі Chihiro.

До Нета Вулффа Біллі Айліш зустрічалася з репером 7:AMP (2018-2019), актором Меттью Тайлером Ворсом (2021-2022) і з фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Разерфордом (2022-2023).

Фото Біллі Айліш із Нетом Вулффом дивіться тут.

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Хто така Біллі Айліш? Біллі Айліш - американська співачка і автор-виконавець. Володарка безлічі нагород, включно з двома Оскарами, дев'ятьма преміями Греммі, двома American Music Awards, двадцятьма рекордами Книги рекордів Гіннесса, сімома MTV Video Music Awards, чотирма Brit Awards і двома Золотими глобусами. Вона стала другою артисткою в історії Греммі, яка виграла всі чотири основні номінації - "Запис року", "Альбом року", "Пісня року" і "Найкращий новий виконавець" - в один рік. Також Айліш - перша людина, народжена у XXI столітті, яка отримала Оскар, і наймолодший дворазовий лауреат цієї премії, повідомляє Вікіпедія.

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