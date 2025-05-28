Ексдружина Г'ю Джекмана розповіла, чому їхній 27-річний шлюб розпався

Деборра-Лі Фернесс зізналася, що пройшла через "травматичний шлях зради".

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Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс / колаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/thehughjackman

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Пара оголосила про розлучення у вересні 2023 року

Після розлучення Деборра-Лі Фернесс відчула внутрішню свободу

Колишня дружина Г'ю Джекмана, австралійська акторка та продюсерка Деборра-Лі Фернесс, уперше відверто розповіла про причину розриву після 27 років шлюбу.

У коментарі для Daily Mail вона зізналася, що пройшла через "травматичний шлях зради", який заподіяв їй глибокий біль. Однак, за словами Фернесс, незважаючи на всі страждання, цей досвід допоміг їй знайти нове розуміння себе і відчути внутрішню свободу.

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"Моє серце і співчуття з кожним, хто пройшов травматичний шлях зради. Це глибока рана, яка сильно ранить, проте я вірю у вищі сили і в те, що вони завжди працюють на нашу користь. Це переконання допомогло мені пережити розпад майже тридцятирічного шлюбу. Завдяки цьому досвіду я набула багато знань і мудрості. Це може бути боляче, але зрештою, повернення до себе та життя в межах власної цілісності, цінностей і кордонів - це звільнення і свобода", - поділилася акторка.

Нагадаємо, пара оголосила про розлучення у вересні 2023 року. Вони виховували двох усиновлених дітей. Нещодавно Джекман і Фернесс офіційно запустили процес розлучення, досягнувши мирової угоди без судових спорів і розділивши майно, накопичене за майже три десятиліття спільного життя.

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Хто такий Г'ю Джекман? Г'ю Джекман - австралійський актор театру і кіно, співак і продюсер. Став відомий широкому загалу за роллю супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів "Люди Ікс". Номінант на премії "Оскар" (2013), BAFTA (2013) і "Золотий глобус" (2002, 2018), володар премії "Золотий глобус" (2013), театральної премії "Тоні" (2004, 2012), телевізійної премії "Еммі" (2005) і музичної премії "Греммі" (2019). Джекман став єдиним виконавцем в історії Бродвею, який отримав усі основні театральні премії протягом одного сезону (за роль у "Хлопчику з країни Оз") - "Тоні", "Drama Desk" і "Outer Critics Circle", так звана "потрійна корона Бродвею", повідомляє Вікіпедія. Вибрана фільмографія: "Кейт і Лео", "Пароль "Риба-меч", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Жива сталь", "Знедолені", "Робот на ім'я Чаппі", "Австралія" і "Найвеличніший шоумен".

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