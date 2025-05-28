Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Ексдружина Г'ю Джекмана розповіла, чому їхній 27-річний шлюб розпався

Віталій Кірсанов
28 травня 2025, 13:57
267
Деборра-Лі Фернесс зізналася, що пройшла через "травматичний шлях зради".
Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс
Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс / колаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/thehughjackman

Коротко:

  • Пара оголосила про розлучення у вересні 2023 року
  • Після розлучення Деборра-Лі Фернесс відчула внутрішню свободу

Колишня дружина Г'ю Джекмана, австралійська акторка та продюсерка Деборра-Лі Фернесс, уперше відверто розповіла про причину розриву після 27 років шлюбу.

У коментарі для Daily Mail вона зізналася, що пройшла через "травматичний шлях зради", який заподіяв їй глибокий біль. Однак, за словами Фернесс, незважаючи на всі страждання, цей досвід допоміг їй знайти нове розуміння себе і відчути внутрішню свободу.

відео дня

"Моє серце і співчуття з кожним, хто пройшов травматичний шлях зради. Це глибока рана, яка сильно ранить, проте я вірю у вищі сили і в те, що вони завжди працюють на нашу користь. Це переконання допомогло мені пережити розпад майже тридцятирічного шлюбу. Завдяки цьому досвіду я набула багато знань і мудрості. Це може бути боляче, але зрештою, повернення до себе та життя в межах власної цілісності, цінностей і кордонів - це звільнення і свобода", - поділилася акторка.

Нагадаємо, пара оголосила про розлучення у вересні 2023 року. Вони виховували двох усиновлених дітей. Нещодавно Джекман і Фернесс офіційно запустили процес розлучення, досягнувши мирової угоди без судових спорів і розділивши майно, накопичене за майже три десятиліття спільного життя.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що "кохана" Melovin, українська співачка Swoiia, невиліковно хвора. Зірка розкрила свій діагноз, про який дізналася лише три роки тому.

Також музичний продюсер і виконавець Потап назвав свою справжню національність, пошуками якої він зайнявся за кордоном. ДНК-тест показав несподіваний результат.

Читайте також:

Хто такий Г'ю Джекман?

Г'ю Джекман - австралійський актор театру і кіно, співак і продюсер. Став відомий широкому загалу за роллю супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів "Люди Ікс". Номінант на премії "Оскар" (2013), BAFTA (2013) і "Золотий глобус" (2002, 2018), володар премії "Золотий глобус" (2013), театральної премії "Тоні" (2004, 2012), телевізійної премії "Еммі" (2005) і музичної премії "Греммі" (2019). Джекман став єдиним виконавцем в історії Бродвею, який отримав усі основні театральні премії протягом одного сезону (за роль у "Хлопчику з країни Оз") - "Тоні", "Drama Desk" і "Outer Critics Circle", так звана "потрійна корона Бродвею", повідомляє Вікіпедія. Вибрана фільмографія: "Кейт і Лео", "Пароль "Риба-меч", "Ван Хельсинг", "Фонтан", "Престиж", "Жива сталь", "Знедолені", "Робот на ім'я Чаппі", "Австралія" і "Найвеличніший шоумен".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Х'ю Джекман голливуд новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

15:19Війна
Чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

Чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

14:46Україна
Погода дивуватиме: відомо, які області України накриють сильні зливи

Погода дивуватиме: відомо, які області України накриють сильні зливи

13:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала магнітна буря

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала магнітна буря

"Кохана" Melovin невиліковно хвора - деталі

"Кохана" Melovin невиліковно хвора - деталі

Останні новини

15:30

"Не ведіться!": СБУ і боксер Усик розповіли дітям, як не стати агентом РФ

15:20

Зарплати чиновників космічно зросли: хто отримує понад 100 тисяч на місяць

15:19

Терапія для важкохворих дітей: Юрій Ткач та Наталі Солонік оживили телешоу "Я люблю Україну" в родинному домі "Дача"

15:19

У Німеччині заявили про "ляпас" зі сторони Путіна і пообіцяли посилити тиск

14:58

Пробили десятирічний рекорд: українці хапаються за голову через вартість ягід

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
14:54

"На манекен схожа": Ірину Білик на новому фото захейтили за "ненатуральність"

14:46

Людей закликали не ставити огірки поруч з помідорами: у чому причина

14:46

Чи є загроза штурму 50-тисячного угруповання РФ: у ЗСУ зробили важливу заяву

14:45

29 травня - Вознесіння Господнє: як провести це церковне свято

Реклама
14:35

Яка нитка прив’язана до банана: тільки геній розгадає загадку за 5 секунд

14:30

"Тільки погіршить ситуацію": Олена Зеленська зробила важливу заяву

14:29

Сучасні технології та транспорт: телемарафон "Єдині новини" зібрав понад 65 млн на потреби Сил Оборони України

13:57

Ексдружина Г'ю Джекмана розповіла, чому їхній 27-річний шлюб розпався

13:53

Погода дивуватиме: відомо, які області України накриють сильні зливи

13:53

Знайдено хліб епохи бронзової доби: який був на смак і що відомо про рецепт

13:51

Китайський гороскоп на завтра 29 травня: Бикам - образи, Тиграм - драма

13:51

Путін висунув умови для припинення війни і вимагає гарантій від НАТО - ЗМІ

13:29

Берлін допоможе Києву розробити крилаті ракети дальністю до 2500 км - BILD

13:25

На дев'ятому місяці вагітності: Slavia вдруге виходить заміж

13:10

До 2,3 тисяч грн приємних бонусів: хто з пенсіонерів отримає надбавку у червні

Реклама
13:08

Сила у підтримці: як бізнес розвиває спорт на Закарпатті. Історія родини пауерліфтерів Ситарів новини компанії

13:05

Ампутація і сепсис: Кіркорову стало гірше, він залишається в лікарні

13:01

Загроза на кордоні з Білоруссю восени може зрости: про що попередили в ДПСУ

12:40

Зеленський прибув до Німеччини: названо головні цілі візиту

12:33

"Пропонуємо відданість": тисячі українців просять Швецію залишити їх у країні назавжди

12:11

Сили оборони успішно контратакували РФ: в ISW розповіли про зміни на фронті

11:54

Чи є загроза удару тисячі дронів РФ по Україні за добу: Зеленський дав відповідь

11:49

"Дуже сподіваємося": Зеленський назвав можливі терміни завершення війни

11:47

Зміни будуть більш динамічними: банкір озвучив курс долара в червні 2025

11:23

Скинув 20 років: Бред Пітт здивував кардинальною зміною в зовнішності

11:21

4 знаки зодіаку, з яких виходять кращі матері, ніж дочки

10:55

РФ накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський

10:47

"Є вдалі влучання": у ЦПД розкрили деталі атаки дронів на Москву

10:38

Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

10:36

Завалить урожаєм: що обов'язково потрібно зробити з перцем до цвітінняВідео

10:26

В українців можуть забрати житло після війни: депутат вказав небезпечну причину

10:00

Формула довіри: чому співробітники БаДМ радять компанію своїм дітям новини компанії

09:57

Трамп, Медведєв і Келлог влаштували перепалку в соцмережах: деталі

09:48

500%-ві санкції не допоможуть: названо найкращий спосіб тиску на ПутінаВідео

09:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

Реклама
09:13

FPV на оптоволокні: ми пропустили момент технологічного ривкуПогляд

09:10

Гороскоп Таро на завтра 29 травня: перемога для Дів, світле послання для Козерогів

09:06

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

08:47

Карта Deep State онлайн за 28 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Сезон найулюбленішої сезонної ягоди в Україні під загрозою: ціни б'ють рекорди

08:23

Москва - під ударом дронів: атаковано завод із розробки БпЛА і технопарк ЕлмаВідео

07:52

"Любимо нашу державу": що відомо про батьків Потапа

07:10

Загадка для найрозумніших: треба знайти помилку на картинці за 5 секунд

07:06

Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

06:11

Путіна намагаються вмовляти піти на перемир'яПогляд

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти