"Схожа на тата": Ольга Харлан вперше показала обличчя доньки

Спортсменка ділиться щасливими моментами материнства.

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Ольга Харлан народила доньку / колаж: "Главред", скріншот із відео

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Ольга Харлан стала мамою

Як виглядає донька Ольги Харлан

Українська шаблістка Ольга Харлан вперше показала обличчя своєї доньки Аріанни. Спортсменка опублікувала в Instagram знімки та відео з повсякденного життя, яке вона ділить зі своїм нареченим Луїджі Самеле.

Ольга опублікувала ніжний знімок, зроблений у домашній обстановці. На фото спортсменка позує в лаконічному спортивному топі та чорних легінсах, щасливо посміхаючись і трепетно притискаючи до себе маленьку доньку, одягнену в рожеве боді.

відео дня

Як виглядає донька Ольги Харлан / фото: instagram.com, Ольга Харлан

Новоспечена мама зізналася, що поява первістка перевернула її світ і подарувала абсолютно нові емоції.

"Ми й не знали, що можна любити настільки сильно", - підписала допис Харлан.

Титулована шаблістка також поділилася неймовірно милим кадром за участю свого нареченого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле. Батько з ніжністю й теплотою дивиться на маленьку доньку, яку дбайливо тримає на руках. Дівчинка в цей момент захоплено тягнеться до тата своїми крихітними ручками.

Луїджі Самеле з донькою / фото: instagram.com, Луїджі Самеле

Підписники та колеги одразу ж засипали молоду сім’ю теплими коментарями, зазначивши, що батьківство їм дуже личить. Деякі користувачі мережі навіть встигли розгледіти, що маленька Аріанна неймовірно схожа на свого батька.

"Це, мабуть, найпрекрасніше, що я бачила за останній тиждень"

"Як на тата схожа"

"Вітаю вас із цим чудовим подарунком долі"

Перше фото доньки Ольги Харлан / фото: instagram.com, Ольга Харлан

Ольга Харлан - особисте життя

Нагадаємо, маленька Аріанна з’явилася на світ 14 червня 2026 року. Батьком дівчинки є чотириразовий олімпійський медаліст Луїджі Самеле, з яким Ольга Харлан перебуває у стосунках вже тривалий час. Восени 2024 року зіркова пара офіційно оголосила про свої заручини.

Ольга Харлан / інфографіка: Главред

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Також Соломія Вітвіцька публічно розповіла про радісне очікування малюка та майбутнє материнство. Ведуча відверто описала, як змінюються її звичний графік та внутрішній світ на шляху до довгоочікуваної події.

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Про персону: Ольга Харлан Ольга Харлан - фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 та 2024 років і срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командному першості, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор (2014, 2013, 2017, 2019 у індивідуальних змаганнях, 2009 та 2013 у командних змаганнях), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 у індивідуальному чемпіонаті, 2009 та 2010 у командному чемпіонаті), кавалерка Ордена Свободи, орденів Ярослава Мудрого IV і V ст., повна кавалерка орденів "За заслуги" та княгині Ольги.

За свою спортивну кар’єру Ольга Харлан завоювала шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, які представляли Україну), 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.

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