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Не можу: Марічка Падалко розповіла, як переживає за сина, який служить на війні

Олена Кюпелі
10 липня 2026, 13:03
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Маричка Падалко розповіла про те, як важко їй переносити службу свого чоловіка.
Маричка Падалко розповіла про службу свого сина
Марічка Падалко розповіла про службу свого сина / Колаж "Главред", фото - скріншот

Коротко:

  • Де служить син Падалко
  • Що вона каже про його службу

Відома українська ведуча Маричка Падалко розповіла, як переживає за свого 18-річного сина, якого мобілізували.

Не секрет, що Михайло вступив на військову службу у 18 років. За словами зіркової мами, вона сприйняла його рішення важче, ніж тоді, коли її чоловік Єгор Соболев пішов захищати українців.

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Про це вона розповіла в інтерв’ю Маші Єфросініній.

"Мобілізація чоловіка порівняно з мобілізацією сина - це взагалі непорівнянні речі... Стільки переживань і хвилювань через сина. Для мене це досі незбагненні речі, які я не можу до кінця прийняти", – сказала Маричка в інтерв’ю Єфросініній.

Маричка Падалко розповіла про службу свого сина
Маричка Падалко розповіла про службу сина / Скріншот

За словами ведучої, її син вирішив підписати контракт "18-24" на посаду пілота БПЛА, яка передбачає виконання бойових завдань.

"Я не уявляю його на бойовому завданні. Можливо, навіть не хочу, щоб ці образи виникали в голові, просто щоб зберегти своє психічне здоров’я, щоб прокидатися й засинати. Коли у мене виникають якісь напади хвилювання, то це відбувається дуже несподівано і взагалі не пов’язано з його військовою службою", - розповіла вона.

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Про особу: Маричка Падалко

Маричка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка виходила в ефір у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Маричкін кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН та спеціальний кореспондент.

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