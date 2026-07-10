В Україні вводять банкноту номіналом 2000 грн: як вона виглядатиме

Голова НБУ повідомив, що нова банкнота надійде в обіг 4 вересня.

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В Україні вводять банкноту номіналом 2000 грн / колаж: Главред, фото: ЕП

Коротко:

Нова купюра містить щонайменше 20 сучасних елементів захисту

Портрет Василя Стуса розміщено на лицьовій стороні нової купюри

Банкнота виконана переважно у фіолетово-синіх та рожевих тонах

В Україні планують ввести в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка стане найбільшою за номіналом у національній валюті. На лицьовій стороні нової купюри буде зображено українського поета-шістдесятника Василя Стуса - одного з найвідоміших представників руху опору радянському режиму та символ боротьби за свободу слова й національну ідентичність. Про це під час прес-брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє прес-служба Нацбанку.

Характеристики нової 2000-гривневої банкноти

Голова НБУ повідомив, що нова банкнота надійде в обіг 4 вересня цього року - у день пам’яті Василя Стуса.

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Захист банкноти: Нова купюра містить щонайменше 20 сучасних елементів захисту, що значно підвищує її безпеку від фальсифікації, хоча українська валюта й так є однією з найбільш захищених у світі, зазначив Пишний.

Портрет Стуса розміщено на лицьовій стороні нової купюри, а праворуч від портрета можна розгледіти його підпис (В. Стус).

У лівому нижньому куті великим жирним шрифтом нанесено число "2000", перед яким розміщено графічний символ гривні "₴". Також вертикальний номінал "2000" видно на захисній стрічці праворуч.

Номінал словом: праворуч уздовж краю вертикально нанесено напис "ДВІ ТИСЯЧІ".

Текстові написи:

У верхньому лівому куті - "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ".

У верхній правій частині - "УКРАЇНА" разом із державним гербом (Тризубом).

Також банкнота має елементи захисту та графічні символи. У верхньому лівому куті нанесено серійний номер червоним кольором.

Банкнота виконана переважно у фіолетово-синіх та рожевих тонах.

Фото: ЕП

Чому на купюрі зобразили саме Василя Стуса

Пишний пояснив, що візуальний ряд гривні історично відображає тяжкість нашої культури від Київської Русі до сучасності, і постать Стуса ідеально завершує цей хронологічний ряд на банкноті найвищого номіналу.

Голова НБУ назвав видатного поета "совістю нації" та моральним абсолютом, чия готовність боротися за правду до кінця максимально відгукується в серці кожного українця, який сьогодні захищає свободу.

Пишний також зізнався, що остаточну крапку у виборі особистості поставили українські діти, які під час конкурсу від Музею грошей без жодних підказок зобразили на ескізах нових купюр саме Василя Стуса.

"Музей грошей НБУ запропонував дітям зобразити історичну постать, яку вони хотіли б бачити на банкнотах. Шість дитячих робіт на банкнотах нового номіналу зобразили саме Василя Стуса. Після цього у мене особисто не було жодних сумнівів", - сказав голова НБУ.

Навіщо Україні новий номінал

За словами голови Національного банку України, запуск нового номіналу зумовлений потребою в оптимізації готівкового обігу та логістичних процесів.

Зокрема, у 2025 році Нацбанк перевез сотні тонн банкнот номіналами 200, 500 і 1000 гривень (вага транспортування лише 200-гривневих купюр становила 224 тонни, 500-гривневих - 264 тонни, а 1000-гривневих - 245 тонн). Впровадження більшого номіналу має суттєво розвантажити цю систему.

Оптимізація логістики: Заміна купюр номіналом 1000 грнна нову банкноту скоротить витрати на логістику у 2 рази, купюр номіналом 500 грн - у 4 рази, а купюр номіналом 200 грн - у 10 разів.

Економія коштів: Скоротяться загальні витрати держави на транспортування, обслуговування та зберігання готівки.

Стимул для заощаджень: Нова купюра сприятиме заощадженню саме в національній валюті, а не в іноземній.

Як заявив Пышный, за останні 7 років обсяг готівки в обігу суттєво зріс - приблизно з 390 мільярдів гривень до понад 970 мільярдів гривень. Це зумовлено як номінальним зростанням масштабів української економіки, так і ціновими факторами.

Незважаючи на збільшення маси готівки, частка безготівкових розрахунків картками стрімко зростає. У 2019 році вона становила 82%, на момент повномасштабного вторгнення - 90%, а в 2026 році сягнула 96% за кількістю операцій. Війна не зупинила цей процес.

Потреба в готівці під час війни: Досвід повномасштабної війни продемонстрував значну цінність готівки для забезпечення стабільності на прифронтових територіях та під час кризових ситуацій, коли населенню необхідна впевненість у доступності грошей.

Економічні передумови для введення 2000 грн

Зміна структури банкнот: Частка банкнот найвищого номіналу є традиційним тригером для введення нового номіналу. У 2019 році перед введенням купюри номіналом 1000 гривень частка 500-гривневих банкнот сягнула 55%. Станом на 1 липня 2026 року частка банкнот номіналом 1000 гривень також досягла критичної позначки в 55%.

Зростання заробітних плат: У порівнянні з 2019 роком, коли середньомісячна зарплата становила трохи більше 10 000 гривень, у травні 2026 року вона зросла втричі - до 30 961 гривні. Раніше для виплати середньої зарплати найбільшими купюрами потрібно було 20 банкнот, а до введення номіналу 2000 гривень - вже 30 банкнот.

Інфляційні та курсові фактори: З моменту введення попереднього номіналу (у 2019 році порівняно з 2006-м) ціни за індексом інфляції зросли в 4,5 рази, а у 2026 році порівняно з 2019-м - удвічі. Офіційний середньорічний курс гривні щодо долара за ці роки також змінився, і вартість 100 доларів США у 2025–2026 роках (понад 4100 грн) тепер удвічі перевищує новий номінал у 2000 гривень.

Інші переваги від запровадження нового номіналу:

Для торгівлі: зручніше проведення готівкових розрахунків, зменшення навантаження на касових працівників та підвищений захист від підробок.

Для банків: скорочення операційних витрат на транспортування, перерахунок та зберігання грошей, підвищення оперативності забезпечення готівкою.

Для громадян: зручність використання та зберігання заощаджень у гривні, а також висока надійність.

Нагадаємо, Національний банк України востаннє вводив новий найвищий номінал банкноти 25 жовтня 2019 року.

Ситуація на валютному ринку - останні новини

Нагадамо, Главред писав, що Національний банк України оголосив про поступове вилучення з обігу окремих банкнот. Йдеться про купюри номіналом 50 і 200 гривень, випущені в 2003–2007 роках.

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років замінять на відповідні обігові монети. З цієї дати визначені банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

Напередодні стало відомо, що уряд України прогнозує у 2026 році коливання курсу долара в межах 42-47 гривень за долар. Але є кілька факторів, які впливають на курс американської валюти.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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