6 жовтня Сєдокова подала заяву на розлучення з Тіммою.

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Анна Сєдокова знову розлучилася / колаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Співачка українського походження Анна Сєдокова, яка мовчить про війну в Україні, але продовжує підтримувати зв'язок із країною-окупантом, офіційно розлучається вкотре.

Третій чоловік співачки, латвійський баскетболіст Яніс Тімма був чоловіком скандальної співачки 4 роки.

Як пише пропагандистський ресурс Стархіт, 16 жовтня Сєдокова подала заяву на розлучення з Тіммою на судову дільницю мирового судді №150. Скандальна пара розлучається без будь-яких майнових або фінансових суперечок. За правилами, парі повинні будуть дати близько місяця на примирення, після чого шлюб буде офіційно розірвано.

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"Кажуть, що жінка стає красивішою після розлучення. Ну що ж, подивимося. Я знаю, ви бачите зміни в мені - і зовнішні, і внутрішні. Так, вони є", - говорила нещодавно Сєдокова.

Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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Нагадаємо, раніше колишня подруга Анни Сєдокової та екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник розповіла про невиліковну хворобу співачки українськогопоходження, яка мовчить про війну і жорстокий напад Росії на Україну.

До цього Сєдокова вкотре перейнялася своїми інтимними частинами тіла. Співачка, яку хвилюють виключно постільні проблеми з її чоловіком і своя вага, а не звірства в Україні, виклала фото своєї п'ятої точки і підписала її: "Для тих хто переживав. М'ячі на місці".

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