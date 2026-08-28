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67-річний український актор зробив заяву про усиновлення

Олена Кюпелі
28 серпня 2026, 23:16
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Популярний український актор зробив несподіване зізнання щодо дітей.
Володимир Горянський заговорив про дітей
Володимир Горянський заговорив про дітей / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія, ТСН

Коротко:

  • Якими думками поділився актор
  • Що він думає про усиновлення

Популярний український актор Володимир Горянський несподівано заговорив про усиновлення.

Своїми думками він поділився з проектом"Наодинці з Гламуром". За словами артиста, діти - це велика відповідальність. Крім того, акторові вже 67 років, тому стати батьком у такому віці досить складно.

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"Ви знаєте, все-таки треба бути відповідальним. Можна мати дітей, але якщо дитині буде 10 років, мені вже буде майже 75…", - вважає актор.

Сумська, Горянський
Горянський - популярний актор в Україні / прес-служба 1+1

Артист також додає, що вони з дружиною не раз розмірковували над цією темою.

"Це велика відповідальність. Ми думали про це, але я поки що не знаю. Це велика відповідальність, і щоб зважитися на цей крок, виховати дитину так, щоб у 18 років вона вийшла у світ - знаєте, скільки енергії для цього потрібно? Бо як Бог дасть. Якщо Бог захоче, він це зробить, і ми навіть не знатимемо про це", - каже він.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, український телеведучий і актор Олександр Попов повідомив, що розлучився з дружиною Галиною після двох років стосунків. Про своє розлучення він розповів публічно під час одного зі світських заходів.

Раніше також актриса та зірка популярного серіалу Хізер Локлір помітно змінилася йздивувала публіку своїм зовнішнім виглядом, коли її помітили під час неформальної прогулянки.

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Про особу: Володимир Горянський

Володимир Горянський - радянський та український актор, телеведучий, Народний артист України. З 2004 року - ведучий низки програм на телеканалі "Інтер", багаторазовий учасник "Ігор патріотів". У 2006 році випустив диск романсів "Тихий вальс". У 2015 році Горянський таємно одружився з Оленою Фейса.

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