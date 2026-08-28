67-річний український актор зробив заяву про усиновлення

Популярний український актор зробив несподіване зізнання щодо дітей.

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Володимир Горянський заговорив про дітей / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія, ТСН

Коротко:

Якими думками поділився актор

Що він думає про усиновлення

Популярний український актор Володимир Горянський несподівано заговорив про усиновлення.

Своїми думками він поділився з проектом"Наодинці з Гламуром". За словами артиста, діти - це велика відповідальність. Крім того, акторові вже 67 років, тому стати батьком у такому віці досить складно.

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"Ви знаєте, все-таки треба бути відповідальним. Можна мати дітей, але якщо дитині буде 10 років, мені вже буде майже 75…", - вважає актор.

Горянський - популярний актор в Україні / прес-служба 1+1

Артист також додає, що вони з дружиною не раз розмірковували над цією темою.

"Це велика відповідальність. Ми думали про це, але я поки що не знаю. Це велика відповідальність, і щоб зважитися на цей крок, виховати дитину так, щоб у 18 років вона вийшла у світ - знаєте, скільки енергії для цього потрібно? Бо як Бог дасть. Якщо Бог захоче, він це зробить, і ми навіть не знатимемо про це", - каже він.

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Про особу: Володимир Горянський Володимир Горянський - радянський та український актор, телеведучий, Народний артист України. З 2004 року - ведучий низки програм на телеканалі "Інтер", багаторазовий учасник "Ігор патріотів". У 2006 році випустив диск романсів "Тихий вальс". У 2015 році Горянський таємно одружився з Оленою Фейса.

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