Принцу Луї сім: палац показав симпатичного беззубого хлопця

Принц Луї відзначає свій сьомий день народження.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон привітали принца Луї / Колаж Главред, фото Instagram/ princeandprincessofwales

Коротко:

Скільки виповнилося принцу Луї

Який він має вигляд

Молодша дитина принца Вільяма і Кейт Міддлтон відзначає свої 7 років.

Принц Луї продемонстрував свою беззубу посмішку на портреті на честь свого 7-річчя, опублікованому в соціальних мережах у середу.

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Малюк широко посміхався, сидячи на камені, одягнений у темно-синій светр поверх сорочки на ґудзиках і джинси на милому новому знімку.

У нього помітно не вистачає двох верхніх передніх зубів.

"Бажаємо принцу Луї щасливого 7-го дня народження!" - написали батьки Луї в Instagram.

Багато користувачів соціальних мереж відзначили, який "дорослий" вигляд має Луї, багато хто називав його "великим хлопчиком".

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Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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