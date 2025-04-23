Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Принцу Луї сім: палац показав симпатичного беззубого хлопця

Олена Кюпелі
23 квітня 2025, 20:16оновлено 23 квітня, 20:51
1118
Принц Луї відзначає свій сьомий день народження.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон привітали принца Луї
Принц Вільям і Кейт Міддлтон привітали принца Луї / Колаж Главред, фото Instagram/ princeandprincessofwales

Коротко:

  • Скільки виповнилося принцу Луї
  • Який він має вигляд

Молодша дитина принца Вільяма і Кейт Міддлтон відзначає свої 7 років.

Принц Луї продемонстрував свою беззубу посмішку на портреті на честь свого 7-річчя, опублікованому в соціальних мережах у середу.

відео дня

Малюк широко посміхався, сидячи на камені, одягнений у темно-синій светр поверх сорочки на ґудзиках і джинси на милому новому знімку.

У нього помітно не вистачає двох верхніх передніх зубів.

"Бажаємо принцу Луї щасливого 7-го дня народження!" - написали батьки Луї в Instagram.

Багато користувачів соціальних мереж відзначили, який "дорослий" вигляд має Луї, багато хто називав його "великим хлопчиком".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

Вас також може зацікавити:

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

22:51Синоптик
Віткофф уже мчить до Росії: у ЗМІ назвали дату нової зустрічі з Путіним

Віткофф уже мчить до Росії: у ЗМІ назвали дату нової зустрічі з Путіним

22:46Світ
Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

22:37Stars
Реклама

Популярне

Більше
"Мама ніби відчувала": син Наталії Сумської зробив гучне публічне зізнання

"Мама ніби відчувала": син Наталії Сумської зробив гучне публічне зізнання

Гороскоп на завтра 24 квітня: Овнам - раптовий прибуток, Рибам - насичений день

Гороскоп на завтра 24 квітня: Овнам - раптовий прибуток, Рибам - насичений день

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Непростий тест на IQ: знайдіть бджолу в дівочій спальні з котами за 5 секунд

Непростий тест на IQ: знайдіть бджолу в дівочій спальні з котами за 5 секунд

Майже два десятки детективів НАБУ підозрюються у масштабній корупції: у них знайшли мільйони, приховані у крипті

Майже два десятки детективів НАБУ підозрюються у масштабній корупції: у них знайшли мільйони, приховані у крипті

Останні новини

22:51

Влупила з новою силою і затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

22:46

Віткофф уже мчить до Росії: у ЗМІ назвали дату нової зустрічі з Путіним

22:41

"Мене там грохнуть": брехлива путіністка Симоньян зібралася в УкраїнуВідео

22:37

Леся Нікітюк показалася в купальнику на тлі чуток про вагітність

22:37

Місячний гороскоп на 24 квітня: як притягнути до себе гармонію та достаток

Визнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – ЖдановВизнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – Жданов
22:20

Цимбалюк відреагував на чутки про роман із відомою співачкою та можливе батьківство

22:14

"Спасибі, моє життя": чоловік Лорак ніжно звернувся до "щастя" і це не співачка

22:00

Нові нападки Трампа та зрив переговорів у Лондоні: головні новини України (дайджест)

21:59

"Навіть якщо просто зробили вигляд": чому Кравець пішла з Кварталу насправді

Реклама
21:43

Україна поставила умову США: Єрмак розкрив деталі зустрічі з представником Трампа

21:33

США звинувачуватимуть Україну в зриві мирного процесу: чим це загрожує

21:22

Росія готова "миттєво припинити війну" за однієї умови - що вигадали в Кремлі

20:44

Вийде у 10 разів смачніше, ніж у ресторані: рецепт тірамісу з черствих пасок

20:41

Україна висунула жорстку вимогу: ЗМІ розкрили документ, який розізлив США

20:16

Принцу Луї сім: палац показав симпатичного беззубого хлопцяВідео

20:06

Виробляє 300 дронів на добу: в Генштабі підтвердили удар по виробництву "Шахедів"

19:50

Не просто гігієна: ветеринар розповів, чому коти постійно вилизують шерсть

19:40

"Вріже" похолодання і побільшає опадів: коли Україну атакує сильна негода

19:37

Які електроприлади не можна вмикати в подовжувач: поради експертів

19:33

"Нема чим хвалитися": Трамп обурився "запальною заявою" Зеленського про Крим

Реклама
19:14

Крим може стати "спірною територією" в рамках угоди з РФ - які будуть наслідки

19:00

Визнання Криму російським не зупинить війну, Путін спробує нарізати Україну, як саляміПогляд

18:58

"Це не наша війна": у Трампа зробили гучну заяву про досягнення миру в Україні

18:36

Бред Пітт передумав одружуватися з Інес Де Рамон - ЗМІ

18:34

"Застосовуватиметься метод нарізування салямі": що буде, якщо Київ піде на поступки

18:19

Плоди будуть великими й м'ясистими: чим підживити солодкий перець

18:07

Мирні переговори у Лондоні: Єрмак розповів, яких результатів вдалось досягти

17:35

В центрі Москви пролунали потужні вибухи, почалась велика пожежа - перші деталіВідео

17:19

"Було дуже складно": Марія Кравець зізналася, як на неї вплинула кар'єра мами

17:18

Понад 30 історій на великому екрані: кінофестиваль Миколайчук OPEN покаже 32 короткометражні фільми

17:18

Водії навіть не підозрюють: що означає логотип Audi та чому на емблемі 4 кільця

17:12

Українське мистецтво підкорює Європу

16:46

"Терорист": дружина Остапчука назвала суму "відступних", яку отримала колишня

16:37

Увірвуться бідність і проблеми: що в жодному разі не можна робити у Світлий четвер

16:37

США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

16:35

РФ готує великий штурм: підполковник ЗСУ розкрив мету росіян на сході

16:33

Чи змінеться мобілізаційний вік: в Раді зробили важливу заяву

16:21

Як правильно помити підставку для ножів: простий і ефективний спосіб

16:12

З травня на АЗС України будуть розбавляти бензин спиртом: чи вплине це на ціни

16:06

Світлий четвер: що можна і не можна робити 24 квітня, прикмети

Реклама
15:40

Польща готується підтримати миротворчу операцію в Україні: ЗМІ розповіли деталі

15:26

Штурми не стихають: окупанти націлились на важливе для ЗСУ місто

15:22

Україна готова до переговорів: у Києві назвали головну умову припинення вогню

15:05

Ціна зросла у 2,5 рази: в Україні стрімко дорожчає базовий овоч

15:02

Зірки обіцяють багатство та сюрпризи: 3 знаки зодіаку спіймають удачу за хвіст

14:53

Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю

14:52

Допінговий скандал: що загрожує Мудрику, якщо його провину буде доведено

14:44

Олена Тополя зізналася, чому побоюється заводити 4 дитину

14:38

Протримається рік: Нафтогаз ухвалив тариф на газ для населення у 2025 році

14:38

"Даю годину": дружина Остапчука погрожує колишній телеведучому

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти