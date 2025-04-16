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Кейт Міддлтон розповіла, у чому знаходила розраду під час хвороби на рак

Олена Кюпелі
16 квітня 2025, 23:21оновлено 17 квітня, 08:36
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Принцеса Уельська поділилася своїм "місцем сили".
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон розповіла про особисте / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Коротко:

  • У чому принцеса знаходила силу під час хвороби
  • Як вона зараз виглядає

Кейт Міддлтон, яка у вересні минулого року завершила курс хіміотерапії, розповіла, як вона знаходить "мир" у природі після своєї боротьби з раком.

"Я вважаю, що це дуже духовне і дуже інтенсивне емоційне возз'єднання, я вважаю, в цих умовах", - сказала вона у відео, опублікованому Кенсингтонським палацом в Instagram.

відео дня
Кейт Міддлтон заговорила про любов до природи
Кейт Міддлтон заговорила про любов до природи / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Можливо, не у всіх такі ж стосунки з природою, але для мене це дуже значимо. Це місце, де можна збалансуватися і віднайти свого роду почуття миру і возз'єднання".

Принцеса Уельська також поділилася перевагами проведення часу на природі, відвідавши Озерний край у Великій Британії з групою молодих скаутів.

Міддлтон, яка є співпрезидентом Асоціації скаутів, привітала молодих дослідників і вказала їм визначні пам'ятки на карті.

Кейт Міддлтон заговорила про любов до природи
Кейт Міддлтон заговорила про любов до природи / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Що чудово в скаутах, так це те, що вони засновані на тих самих засадах, що і завжди, і, незважаючи на те, наскільки змінився сучасний світ, вони, як і раніше, знаходять відгук у багатьох молодих людей і мають на них величезний вплив", - сказала вона про організацію.

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Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

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Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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