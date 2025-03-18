Вони приходять і йдуть: Кейт Міддлтон висловилася про принца Вільяма

Кейт Міддлтон висловилася щодо нового образу принца Вільяма.

https://glavred.net/stars/oni-prihodyat-i-uhodyat-keyt-middlton-vyskazalas-pro-princa-uilyama-10648220.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон, принц Вільям / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

Що сказала Кейт Міддлтон про бороду Вільяма

Що кажуть інсайдери

Принц Вільям отримав найрізноманітніші відгуки про свій новий імідж - бороду. Але що думає про неї його дружина Кейт Міддлтон?

За даними People, 17 березня принцеса Уельська відверто висловилася про "тренд".

відео дня

Під час офіційного королівського візиту в казарми Веллінгтона в Лондоні, принцеса Кейт, як було чутно, розмовляла з командирами відділень про бороду свого чоловіка.

"Ці тенденції приходять і йдуть", - сказала вона. "Я говорила чоловікові, що не впевнена, як довго він буде її носити".

В інтерв'ю 60 Minutes Australia у лютому 2025 року Джейсон Кнауф, колишній королівський помічник принца і принцеси Уельських, висловив відвертіший погляд щодо почуттів Кейт з приводу бороди її чоловіка.

"Якби вона їй не подобалася, її б не було. Я можу вам це сказати", - сказав він.

Тим часом 9-річна донька пари, принцеса Шарлотта, не змогла приховати свою реакцію на рослинність на обличчі свого батька, коли він уперше відростив її минулого року.

В інтерв'ю в листопаді 2024 року під час свого візиту в Кейптаун, Південна Африка, на церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards Вільям зізнався: "Ну, Шарлотті це не сподобалося в перший раз. Я отримав потоки сліз, тому мені довелося її збрити".

Після невеликих умовлянь королівський батько трьох дітей відростив її знову.

"Я переконав її, що все буде добре", - додав Вільям.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

Вас також може зацікавити:

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред