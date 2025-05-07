Принц Луї смішно скопіював старшого брата під час офіційної церемонії

Джордж і його молодший брат були присутні на параді на честь Дня Перемоги разом зі своєю 10-річною сестрою.

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Принц Луї - зірка публічних заходів/ Колаж Главред, фото Instagram/ Основна світлина princeandprincessofwales princeandprincessofwales

Коротко:

Чим Луї розсмішив своїх шанувальників

Кого він смішно копіював

Принц Луї копіював свого старшого брата принца Джорджа під час параду на честь Дня Перемоги.

Як пише Page Six, коли брати спостерігали за військовою процесією з Меморіалу королеви Вікторії в Лондоні, Джордж взяв свої пальці і відкинув волосся назад. За кілька секунд камери зняли, як 7-річний хлопчик копіює манери 11-річного, відкидаючи волосся назад рукою.

відео дня

Кейт Міддлтон з дітьми / instagram.com/princeandprincessofwales

Потім Луї почав дути на волосся, яке було у нього на лобі.

Джордж і його молодший брат були присутні на параді на честь Дня Перемоги разом зі своєю 10-річною сестрою принцесою Шарлоттою і батьками принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Королівські спадкоємці / Фото Instagram/_kate_middleton_royal

Луї сидів між Вільямом і Джорджем. Тим часом Шарлотта сиділа між своїм старшим братом і принцесою Уельською.

Королівські спадкоємці / Фото Instagram/_kate_middleton_royal

Луї, який відомий тим, що привертає загальну увагу своєю мімікою, був зафіксований на камері, коли він смикав за плетений шнур на військовій куртці принца Уельського.

Подивитися фото харизматичного принца Луї можна тут

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Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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