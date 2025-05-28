Серіал про Гаррі Поттера: творці показали нових Гаррі, Рона та Герміону

Легендарне тріо Поттера, Візлі та Грейнджер знайшло нові обличчя.

https://glavred.net/starnews/serial-o-garri-pottere-sozdateli-pokazali-novyh-garri-rona-i-germionu-10668377.html Посилання скопійоване

Серіал за Гаррі Поттером актори - хто зіграє Гаррі, Рона і Герміону / колаж: Главред, фото: imdb.com

24 роки тому на екрани вийшов перший фільм (з восьми) за мотивами пригод чарівника Гаррі Поттера. Хлопчика, який вижив, і двох його вірних друзів, Рона Візлі та Герміону Грейнджер, тоді зіграли юні актори Деніел Редкліфф, Руперт Грінт і Емма Вотсон відповідно.

Канал HBO поставив перед собою амбітну мету: у 2027 році випустити перший сезон телесеріалу про Гаррі Поттера, який, як обіцяють творці, буде максимально наближеним до першоджерела - книг Джоан Роулінг. Не дивно, що письменницю покликали в співпродюсери - HBO доведеться змагатися з кіносагою, яка вже давно стала культовою.

Очікується, що зйомки серіалу за Гаррі Поттером почнуться вже цього літа, а поки творці балують поттероманів натяками і рідкісними фактами про те, яким же буде шоу. Наприклад, сьогодні в соціальних мережах фанатам поттеріани представили акторів, які зіграють головні ролі.

відео дня

"Шановні містер Поттер, міс Грейнджер і містер Візлі: Ми раді повідомити вам, що ви отримали місце в Школі чаклунства і чарівництва Гоґвортс. Привітайте Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера, Арабеллу Стентон у ролі Герміони Грейнджер і Алістера Стаута в ролі Рона Візлі в оригінальному серіалі HBO "Гаррі Поттер", - написали творці майбутнього шоу.

Такий виконавці головних ролей оригінальної кіносаги Емма Вотсон, Руперт Грінт і Деніел Редкліфф мали вигляд в першому фільмі 2001 року / imdb.com

А такий вигляд мають сучасні Герміона Грейнджер, Гаррі Поттер і Рон Візлі - Арабелла Стентон, Домінік Маклафлін і Алістер Стаут / instagram.com/streamonmax

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Бен Аффлек, який нещодавно знову став холостяком, ревнує свою колишню дівчину Ану де Армас до іншого голлівудського актора - Тома Круза.

Також у західних ЗМІ з'явилися чутки про те, що 64-річний голлівудський актор Девід Духовни таємно одружився з 31-річною продавщицею смузі, з якою зустрічався до цього 8 років.

Читайте також:

Гаррі Поттер і поттеріана Гаррі Поттер - серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включаючи основну серію - починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії. Частина 2" (2011), - а також спін-офф "Фантастичні звірі і де їх шукати" (2016) і його сиквели, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем'єра спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу" - документальний фільм, присвячений 20-річчю поттеріани.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред