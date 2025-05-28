Серіал про Гаррі Поттера: творці показали нових Гаррі, Рона та Герміону

24 роки тому на екрани вийшов перший фільм (з восьми) за мотивами пригод чарівника Гаррі Поттера. Хлопчика, який вижив, і двох його вірних друзів, Рона Візлі та Герміону Грейнджер, тоді зіграли юні актори Деніел Редкліфф, Руперт Грінт і Емма Вотсон відповідно.
Канал HBO поставив перед собою амбітну мету: у 2027 році випустити перший сезон телесеріалу про Гаррі Поттера, який, як обіцяють творці, буде максимально наближеним до першоджерела - книг Джоан Роулінг. Не дивно, що письменницю покликали в співпродюсери - HBO доведеться змагатися з кіносагою, яка вже давно стала культовою.
Очікується, що зйомки серіалу за Гаррі Поттером почнуться вже цього літа, а поки творці балують поттероманів натяками і рідкісними фактами про те, яким же буде шоу. Наприклад, сьогодні в соціальних мережах фанатам поттеріани представили акторів, які зіграють головні ролі.
"Шановні містер Поттер, міс Грейнджер і містер Візлі: Ми раді повідомити вам, що ви отримали місце в Школі чаклунства і чарівництва Гоґвортс. Привітайте Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера, Арабеллу Стентон у ролі Герміони Грейнджер і Алістера Стаута в ролі Рона Візлі в оригінальному серіалі HBO "Гаррі Поттер", - написали творці майбутнього шоу.
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Гаррі Поттер і поттеріана
Гаррі Поттер - серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включаючи основну серію - починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії. Частина 2" (2011), - а також спін-офф "Фантастичні звірі і де їх шукати" (2016) і його сиквели, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем'єра спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу" - документальний фільм, присвячений 20-річчю поттеріани.
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