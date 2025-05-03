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"Дуже сумно": принц Гаррі зробив несамовиту заяву про своїх дітей

Олена Кюпелі
3 травня 2025, 12:40
189
Принц Гаррі зробив різку заяву після програшу в суді у справі про надання безпеки.
Принц Гаррі, Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл не збираються везти дітей на батьківщину Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

  • Принц Гаррі більше не повезе своїх дітей до Британії
  • Він зробив заяву про примирення з родиною

Принц Гаррі "дійсно дуже засмучений", що він "не зможе показати" своїм дітям свою батьківщину у Великій Британії після того, як знову програв судову тяганину з приводу безпеки.

"Я не уявляю собі світ, у якому я б зараз привіз дружину і дітей назад до Великої Британії. І те, чого їм буде не вистачати, це, ну, всього", - сказав колишній член королівської сім'ї в шокуючому інтерв'ю BBC, яке цитує Page Six.

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Раніше того самого дня Гаррі, який виховує принца Арчі, 6 років, і принцесу Лілібет, 3 роки, зі своєю дружиною Меган Маркл, програв апеляцію, в якій він намагався оскаржити рішення уряду Великої Британії позбавити його державної охорони після того, як він і Маркл відмовилися від обов'язків королівської сім'ї та переїхали до США.

Меган Маркл і діти принца Гаррі
Діти Меган Маркл і принца Гаррі / instagram.com/meghan

Герцог Сассекський стверджував, що з ним обійшлися несправедливо, позбавивши його автоматично підтримуваних державою заходів безпеки.

Зрештою Апеляційний суд одноголосно постановив, що комітет не вчинив з Гаррі несправедливо, коли вирішив переглядати його захист у кожному конкретному випадку щоразу, коли він відвідує Велику Британію.

Меган Маркл і діти принца Гаррі
Діти Меган Маркл і принца Гаррі / instagram.com/meghan

У своєму інтерв'ю BBC 40-річний Гаррі продовжив звинувачувати свого батька, короля Карла III, у подальшому віддаленні між ворогуючими членами сім'ї.

Гаррі також стверджував, що він і його сім'я давно не ладнають щодо цього питання, а також щодо рішення Гаррі розкрити секрети королівської сім'ї у своїх мемуарах 2023 року.

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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