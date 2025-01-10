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Серце вмирає: у РФ розповіли, чи виживе чоловік пропагандистки Симоньян

Олена Кюпелі
10 січня 2025, 14:48
757
Кандидат медичних наук розповів, чи зможе вижити і жити нормальне життя чоловік пропагандистки.
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян бореться за життя/ Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Що зараз відбувається із серцем Кеосаяна
  • Що з приводу його одужання думає лікар

Російський актор, телеведучий і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян, який пережив клінічну смерть і перебуває в комі, може не вижити.

Про це пишуть самі російські пропагандистські ЗМІ. Зокрема, видання "Вечерняя Москва" обговорило з лікарем, кандидатом медичних наук Андрієм Кондрахіним, чи є у телеведучого шанси на відновлення без наслідків для здоров'я після клінічної смерті, а також про те, чи виживе він.

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Так, за словами фахівця, клінічна смерть - стан, який може бути також спричинений зупинкою серця, причому до цього стану може довести навіть мілковогнищевий інфаркт, що провокує найсильніший больовий синдром.

"Фактично відбувається порушення в роботі м'язів серця, і серце починає неправильно працювати, внаслідок чого відбувається рефлекторна зупинка, незалежно від того, який інфаркт пережила людина: великий чи маленький. Під час інфаркту так чи інакше гине частина серцевих м'язів", - розповів Кондрахін.

Як відомо, Кеосаян, який люто ненавидить Україну разом зі своєю дружиною, вже пережив два інфаркти. Тож лікар зазначає, що якщо людина колись пережила великий інфаркт, серцева робота вже не може повернутися до первісного стану.

У цьому випадку, за словами лікаря, серце гине і кров перестає нормально циркулювати. "А якщо колись у людини вже фіксувався інфаркт, довічне омертвіння тканин уже відбулося, тобто частина тканин у серці загинула безповоротно, і відновити їх на 100 відсотків уже неможливо, що може негативно позначитися на відновленні людини за інших хвороб. Якщо вимикається хоча б 10-15 відсотків м'язів серця, це призводить до незворотних наслідків у тілі людини, тому що частини серця немає, воно померло після пережитого інфаркту, - попередив фахівець.

За його словами, клінічна смерть є маркером найгіршого стану для організму в разі нової недуги. "Це означає, що серце знову дуже сильно постраждало і варіант того, що воно відновиться, вже набагато нижчий (відсотків 30-40). Тому що коли зупиняється серце, кровопостачання в серці теж зупиняється", - підсумував лікар.

Що ще відомо про стан Кеосаяна

Згідно з даними Telegram-каналу Baza, він потрапив до лікарні наприкінці грудня. Його стан лікарі оцінюють як вкрай важкий. "Раніше - у 2008 і 2010 роках - у Кеосаяна було два інфаркти", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Главред писав про те, що його дружина і оскаженіла пропагандистка Маргарита Симоньян закликала молиться за свого чоловіка-путініста, з яким вони разом закликали вбивати мирних українців, захоплювати суверенні території і продовжувати війну.

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Симоньян, Путін і "людожери": контекст

20 грудня російська пропагандистка і головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян під час церемонії нагородження перед телекамерами подякувала лідеру нацистської Росії Володимиру Путіну за всі розв'язані Росією в останні десятиліття війни. Одну з головних російських пропагандисток Володимир Путін нагородив орденом.

"Багато років працюю під вашим керівництвом і завжди хотіла сказати. Мені здається, зараз найкращий момент. Спасибі вам за те, що ви мочите людожерів", - сказала Симоньян із трибуни.

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