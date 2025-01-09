Не вмію ридати: Симоньян згадала Бога і закликає молитися за вмираючого чоловіка

Пропагандистка Симоньян хоче, щоб її чоловік-пропагандист Кеосаян вижив.

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Симоньян оплакує свого чоловіка / Колаж Главред, фото РосЗМІ

Коротко:

Симоньян закликає допомогти її чоловікові

Що з ним сталося

Головна пропагандистка країни-терориста Росії, яка почала криваве вторгнення в Україну, Маргарита Симоньян згадала про бога і, сидячи біля лікарняного ліжка свого вмираючого чоловіка, просить про допомогу.

Розпалювачка війни, яка закликає вбивати мирних українців, цинічно і переможно реагуючи на смерті українських дітей і жінок, тепер закликає молитися за свого власного чоловіка Тиграна Кеосаяна, який перебуває при смерті в Москві.

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"Я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань, тому прошу пробачити мене, що не пишу в соцмережі. Тих, хто любить Тиграна, насмілюся попросити молитися за нього", - додала пропагандистка, яку цитує Стархіт.

Напередодні стало відомо про те, що російський актор, телеведучий і пропагандист Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі.

"До останнього не хотіла, але, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього, як багато хто знає, давним-давно дуже хворе серце. Я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань, тому прошу пробачити мене, що не пишу в соцмережі. Тигранова мама, як і моя, живуть із нами. Описувати стан жінки, яка два роки тому втратила старшого сина, а тепер з останніх сил чекає, що Господь змилостивиться над молодшим, неможливо. Тих, хто любить Тиграна, насмілюся попросити молитися за нього", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Тигран Кеосаян - російський режисер і продюсер. Народився 4 січня 1966 року в Москві. Його батько - знаменитий режисер Едмонд Кеосаян, який зняв "Невловимих месників". Відразу після школи Тигран Кеосаян почав працювати на студії "Мосфільм". Пізніше закінчив ВДІК.

Найуспішнішими фільмами режисера стали "Заєць над безоднею" (2006), "Ялта-45" (2011), "Три товариші" (2012) і "Кримський міст. Зроблено з любов'ю!" (2018).

Із другою дружиною - Маргаритою Симоньян - режисер прожив понад 12 років, але зіграли весілля вони тільки 2022-го. У пари троє дітей - дочки Мар'яна (11 років) і Маро (6 років), син Баграт (10 років). До речі, на весіллі хабалка Симоньян навіть на весіллі поводилася похабно. Вона примудрилася ногою вдарити по п'ятій точці майбутнього чоловіка.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше Симоньян вирішила налякати Аллу Пугачову, яка не підтримує військовий напад Росії на Україну. Як розповіла окупантка в одній із програм, замок Пугачової в селищі Грязь, нібито за законом, можуть відібрати.

Раніше Гордон опублікував відео, як Симоньян танцює якийсь танець під східні мотиви. При цьому видно, що вся дія відбувається в ресторані. Тим часом, сама Симоньян має такий вигляд, наче забігла на банкет із пробіжки.

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Симоньян, Путін і "людожери": контекст 20 грудня російська пропагандистка і головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян під час церемонії нагородження перед телекамерами подякувала лідеру нацистської Росії Володимиру Путіну за всі розв'язані Росією в останні десятиліття війни. Одну з головних російських пропагандисток Володимир Путін нагородив орденом. "Багато років працюю під вашим керівництвом і завжди хотіла сказати. Мені здається, зараз найкращий момент. Спасибі вам за те, що ви мочите людожерів", - сказала Симоньян із трибуни.

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