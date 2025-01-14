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Чоловік пропагандистки Симоньян не приходить до тями: у якому він стані

Олена Кюпелі
14 січня 2025, 13:57
1810
Тигран Кеосаян не приходить до тями і, як і раніше, перебуває в стані коми.
Тигран Кеосаян, як і раніше, перебуває в комі
Тигран Кеосаян, як і раніше, перебуває в комі / Колаж Главред, фото Ура.ру, ТАСС

Коротко:

  • Кеосаян не приходить до тями
  • Як лікарі оцінюють його стан

Російський режисер, телеведучий і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян, який пережив клінічну смерть, перебуває в комі і може не вижити, не приходить до тями.

За даними російського пропагандистського видання Царьград, Тигран Кеосаян продовжує перебувати в комі після того, як пережив клінічну смерть.

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Раніше російський радіоведучий Микита Небилицький повідомив, що Кеосаян був госпіталізований ще 27 грудня 2024 року. Відтоді режисер не приходить до тями. Лікарі оцінюють його стан як крайнього ступеня тяжкості.

ЗМІ зазначають, що вперше про проблеми зі здоров'ям пропагандиста стало відомо 2008 року, коли йому потрібна була термінова операція. З того часу у Кеосаяна встановлено сім стентів, і він переніс два інфаркти.

Симоньян зазначила, що, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, її чоловік не відмовився від куріння. Дружина турбувалася з цього приводу, підкреслюючи, що відмова від шкідливих звичок могла б посприяти поліпшенню стану Кеосаяна.

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Згідно з даними Telegram-каналу Baza, він потрапив до лікарні наприкінці грудня. Його стан лікарі оцінюють як вкрай важкий. "Раніше - у 2008 і 2010 роках - у Кеосаяна було два інфаркти", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Главред писав про те, що його дружина і оскаженіла пропагандистка Маргарита Симоньян закликала молиться за свого чоловіка-путініста, з яким вони разом закликали вбивати мирних українців, захоплювати суверенні території і продовжувати війну.

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Хто такий Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - радянський, російський і вірменський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, режисер відеокліпів, телеведучий і пропагандист. Син радянського кінорежисера і сценариста Едмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936-1994), режисера відомого радянського фільму "Невловимі месники". Автор і ведучий програми "Міжнародна пилорама".

У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Європейський союз, Велика Британія, Канада та низка інших країн ввели проти Кеосаяна персональні санкції. У червні 2022 року МЗС Казахстану занесло Кеосаяна до списку небажаних персон.

Кеосаян є чоловіком оскаженілої пропагандистки та укаінофобки Маргарити Симоньян. Обидва ненавидять Україну і підтримують усі злочинні дії терориста Путіна.

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