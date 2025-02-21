Використала момент: Симоньян швидко підсиділа вмираючого чоловіка в його програмі

Ви дізнаєтеся:
- Як Симоньян підсиділа свого чоловіка
- Яку прогамму вона зібралася вести
Російський режисер, телеведучий і чоловік пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян, який пережив клінічну смерть, перебуває в комі і може не вижити, поки що не в змозі вести свою програму на пропагандистському телеканалі НТВ.
Тим часом, його посаду моментально окупувала його винахідлива дружина-вірменка Маргарита Симоньян. Замість того, щоб перебувати біля ліжка вмираючого чоловіка, вона швиденько вирішила зайняти поки ще тепленьке містечко на одному з популярних каналів терористичної РФ.
Так, 22 лютого відбудеться прем'єрний випуск документального проекту Кеосаяна "Ч. Т. Д.", приурочений до святкування 80-річчя "перемоги у Великій Вітчизняній війні", пише пропагандистське Радіо 1.
"Здрастуйте, співгромадяни. Багато років на НТВ цю фразу ви чули від Тиграна Кеосаяна - мого чоловіка. Напевно, багато хто з вас знає, що він у комі, і два місяці ми чекаємо на повернення в нашу сім'ю чоловіка, батька, сина. Поки ми його чекаємо, я буду вести цю програму", - сказала Симоньян в анонсі передачі.
Симоньян тут же виправдалася, що це буде програма, націлена на розповідь про Велику Вітчизняну війну. У рамках передачі вона розповість про героїв і людей, які здійснювали подвиги, створювали пісні та вірші, що забезпечують мир у всьому світі.
Дивно, звідки професійна розпалювачка війни і ненависті до мирного українського народу може знати про мир - невідомо. Однак вона впевнено зайняла місце свого хворого чоловіка і тепер віщає про цінності замість нього.
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Згідно з даними Telegram-каналу Baza, він потрапив до лікарні наприкінці грудня. Його стан лікарі оцінюють як вкрай важкий. "Раніше - у 2008 і 2010 роках - у Кеосаяна було два інфаркти", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Главред писав про те, що його дружина і оскаженіла пропагандистка Маргарита Симоньян закликала молиться за свого чоловіка-путініста, з яким вони разом закликали вбивати мирних українців, захоплювати суверенні території і продовжувати війну.
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Симоньян, Путін і "людожери": контекст
20 грудня російська пропагандистка і головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян під час церемонії нагородження перед телекамерами подякувала лідеру нацистської Росії Володимиру Путіну за всі розв'язані Росією в останні десятиліття війни. Одну з головних російських пропагандисток Володимир Путін нагородив орденом.
"Багато років працюю під вашим керівництвом і завжди хотіла сказати. Мені здається, зараз найкращий момент. Спасибі вам за те, що ви мочите людожерів", - сказала Симоньян із трибуни.
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