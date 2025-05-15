"Триває слідство": що відомо про смерть Неліпи та реакція знаменитостей на трагедію

Максим Неліпа захищає Україну на фронті з 2022 року.

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Максим Неліпа - коли помер / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Неліпа

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За яких обставин загинув Неліпа

Як українські знаменитості відреагували на новину

Сьогодні, 15 травня, стало відомо про те, що український відомий ведучий і військовослужбовець Максим Неліпа загинув у бою на фронті 12 травня.

Трагічну новину повідомила дружина Максима - Тамара Неліпа - у своїх соцмережах, зазначивши, що деталі смерті поки невідомі.

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"Триває слідство обставин. Як пояснили в його частині, де він служив останнім часом і був призначений командиром. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, мої найглибші співчуття мамі Максика, рідним і друзям! Співчуваю собі і всім нам! Це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити", - написала дружина загиблого.

Загинув Максим Неліпа / фото: скрін facebook.com, Тамара Неліпа

Рідний брат Неліпи - Андрій Неліпа - також підтвердив сумну новину.

"Так, це правда. На російсько-українській війні загинув брат - відомий український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВК Ковбої Політеху, учасник проєктів Хто там, Народна зірка, Дизель Шоу, Танці з зірками тощо. Максим Неліпа, який з початком повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав Збройних сил України", - поділився Андрій.

Андрій Неліпа про смерть брата / фото: скрін facebook.com, Андрій Неліпа

Також на смерть Максима відреагували й українські знаменитості, висловивши свої співчуття.

Тіна Кароль поділилася новиною у своїх соцмережах і написала: "Вічна пам'ять".

Реакція Тіни Кароль на смерть Максима Неліпи / фото: скрін instagram.com, Тіна Кароль

Леся Нікітюкпоказала знімок ведучого на сцені з мікрофоном у руках.

"Максим Неліпа загинув у бою, а з ним і шматок нашого дитинства. Світла пам'ять прекрасному телеведучому й акторові! Співчуття родині та дітям! Вічна слава Герою", - висловилася Нікітюк.

Реакція Лесі Нікітюк на смерть Максима Неліпи / фото: скрін instagram.com, Леся Нікітюк

Анатолій Анатоліч опублікував відео з Неліпою і поділився своїми спогадами про нього.

"Коли ми востаннє бачилися з тобою у Вадосі, ми співали, говорили і сміялися. І домовлялися, що знову побачимося. А я знімав ці відео для себе і не збирався це постити. Але... Вічна пам'ять, Макс. На щиті, Герой", - написав Анатоліч.

Також у коментарях під відео на сумну новину відреагував і Віталій Козловський.

Реакція Віталія Козловського на смерть Максима Неліпи / фото: скрін instagram.com, Анатолій Анатоліч

Костянтин Грубич у пам'ять про Максима присвятив пост, у якому розповів, як познайомився з героєм.

"Сьогодні, незважаючи на вчорашню виснажливу поїздку у відрядження, прокинувся дуже рано. Одразу до новин: що в Києві, на фронті, у Стамбулі... І ось ця звістка, після якої вже ні до сну, ні до вишиванки, бо фоточку в новій від відомої майстрині я заздалегідь зробив спеціально для сьогоднішнього дня... Ні, замість мене більш-менш впорядкованого в вишиванці, даю більш підходящу світлину: Макс в іншому строю, а невидимою оку вишиванкою точно було прошито його велике серце. Макса вбили росіяни на своїй загарбницькій війні. Він захищав нас із самого початку повномасштабки. Ми не були близько знайомі. Але колись мені пропонували вести телевікторину, від якої начебто "втомився" Неліпа. Я тоді відмовився, бо не бачив себе таким шоуменом на потоці (це велика праця й окремий дар) у чужому для мене форматі. Але своїм героїчним життям і смертю "шоумен" довів "журналісту", що формати можуть змінюватися. Стійкими є справжність і сміливість. Спочивай з Богом, герой! Сумно..." - написав ведучий.

Марічка Падалко також відреагувала на загибель Неліпи.

"Максим Неліпа світла пам'ять. Дякую за захист. Неможливо в це повірити..." - висловилася ведуча.

Коля Сергаопублікував тепле фото Максима, на якому він позував із котом і написав: "Друже..."

Реакція Колі Серги на смерть Максима Неліпи / фото: скрін instagram.com, Коля Серга

Олена-Крістіна Лебідь не тільки висловила свої співчуття, а й звернулася до дружини Неліпи.

"Боже, Макс Неліпа, ну як так?! На війні загинув актор, телеведучий, шоумен, який приєднався до лав ЗСУ. Макс, відпочивай з миром, друже. Томочко, найщиріші співчуття. Спасибі, Макс!" - із сумом написала ведуча.

Тетяна Решетняк у своїй публікації про трагічну загибель ведучого залишила емоджі у формі свічки.

Реакція Тетяни Решетняк на смерть Максима Неліпи / фото: скрін instagram.com, Тетяна Решетняк

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Хто такий Максим Неліпа? Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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