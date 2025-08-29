Увесь час скиглить: зрадниця Анна Asti сьорбнула важкого життя в РФ

У Анни Asti почалися проблеми через складний характер.

Зрадниці України Анні Asti все складніше дається життя на просторах терористичної РФ. За повідомленнями російського Telegram-каналу, колеги по сцені вже не виносять примх співачки.

Запроданці важко виживати на російській сцені. Asti постійно скаржиться на труднощі та заздрісників, але це тільки відштовхує від неї симпатиків. Через це співачка ризикує і зовсім залишитися без друзів.

"З Асті важко дружити. Вона падає на вуха, весь час скиглить, що її ніхто не любить, що у неї важка доля, всі їй заздрять, всі про неї пліткують. Розумієте, таке складно витримувати, такий потік негативу. Тому її намагаються уникати", - розповідає інсайдер.

За словами працівників індустрії, зірки терористичної РФ намагаються уникати спілкування з Asti, адже вона прикидається "бідною сиріткою".

"Кажуть, із підлеглими вона сувора, а ось із людьми, у яких гроші та зв'язки, грає бідну сирітку. Це відштовхує, хоча вона і талановита", - додають близькі до російської сцени люди.

Раніше Главред повідомляв, що Анна Asti і Ані Лорак разом з'явилися на фестивалі "Нова хвиля". Зрадниці України шокували глядачів своїм виглядом, викликавши в мережі хвилю обговорень про косметичні втручання.

Також Ані Лорак зробила несподівану заяву про те, як намагається зберегти сім'ю зі своїм другим чоловіком Ісааком Віджраку. В інтерв'ю співачка зізналася, що дозволяє чоловікові певні речі, щоб їхній шлюб не закінчився, як перший.

Хто така Анна Асті Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити в Росію після 24 лютого 2022 року, де працює, і жодним словом не обмовилася про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

