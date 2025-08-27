Обколоті: зрадниць Лорак і Асті висміяли в Росії

Росіяни вважають, що співачки хочуть до одного й того самого лікаря.

https://glavred.net/starnews/obkolotye-predatelnic-lorak-i-asti-vysmeyali-v-rossii-10693103.html Посилання скопійоване

Лорак і Асті висміяли / Колаж Главред, фото Instagram/anilorak, asti

Коротко:

Який вигляд мають путіністки

Що з ними не так

У терористичній Росії висміяли колишніх українок, так званих співачок - Ані Лорак та Анну Асті, які підтримали РФ у її нападі на Україну і продовжують виступати перед росіянами, освідчуючись їм у коханні.

Запроданки з'явилися на музичному фестивалі Нова хвиля, що нині триває в Казані, РФ.

відео дня

Лорак та Асті на музичному фестивалі / Скриншот відео

Вони фотографувалися на тлі банера музичної події і російські пропагандистські ЗМІ назвали жінок "Діва і Цариця".

Лорак та Асті на музичному фестивалі / Скриншот відео

Однак російські поціновувачі попси не погодилися з компліментами "креативних" журналістів, і "відсипали" компліментів колишнім українкам на повну.

Уся народна любов в одному емодзі / Скріншот

Лорак та Асті захейтили на їхній новій батьківщині / Скриншот

Ані Лорак - позиція

Ані Лорак продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ і мовчить про терористичний напад на її рідну країну.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Євген Нищук висловив свою думку про зрадниць Ані Лорак і Таїсію Повалій. Також він нагадав, що громадянство РФ Лорак і Повалій отримали нещодавно.

А також Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати жителів країни-окупанта РФ, записала нову пісню. А ось фанати залишилися не в захваті від нової пісні, зазначивши, що всі її композиції схожі і їм уже набрид однаковий репертуар.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред