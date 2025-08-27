Обколоті: зрадниць Лорак і Асті висміяли в Росії

Коротко:
- Який вигляд мають путіністки
- Що з ними не так
У терористичній Росії висміяли колишніх українок, так званих співачок - Ані Лорак та Анну Асті, які підтримали РФ у її нападі на Україну і продовжують виступати перед росіянами, освідчуючись їм у коханні.
Запроданки з'явилися на музичному фестивалі Нова хвиля, що нині триває в Казані, РФ.
Вони фотографувалися на тлі банера музичної події і російські пропагандистські ЗМІ назвали жінок "Діва і Цариця".
Однак російські поціновувачі попси не погодилися з компліментами "креативних" журналістів, і "відсипали" компліментів колишнім українкам на повну.
Ані Лорак - позиція
Ані Лорак продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ і мовчить про терористичний напад на її рідну країну.
Ані Лорак - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, Євген Нищук висловив свою думку про зрадниць Ані Лорак і Таїсію Повалій. Також він нагадав, що громадянство РФ Лорак і Повалій отримали нещодавно.
А також Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати жителів країни-окупанта РФ, записала нову пісню. А ось фанати залишилися не в захваті від нової пісні, зазначивши, що всі її композиції схожі і їм уже набрид однаковий репертуар.
Про персону: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
