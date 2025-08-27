Рус
Обколоті: зрадниць Лорак і Асті висміяли в Росії

Олена Кюпелі
27 серпня 2025, 12:58
Росіяни вважають, що співачки хочуть до одного й того самого лікаря.
Лорак і Асті висміяли
Лорак і Асті висміяли / Колаж Главред, фото Instagram/anilorak, asti

Коротко:

  • Який вигляд мають путіністки
  • Що з ними не так

У терористичній Росії висміяли колишніх українок, так званих співачок - Ані Лорак та Анну Асті, які підтримали РФ у її нападі на Україну і продовжують виступати перед росіянами, освідчуючись їм у коханні.

Запроданки з'явилися на музичному фестивалі Нова хвиля, що нині триває в Казані, РФ.

Лорак і Асті на музичному фестивалі
Лорак та Асті на музичному фестивалі / Скриншот відео

Вони фотографувалися на тлі банера музичної події і російські пропагандистські ЗМІ назвали жінок "Діва і Цариця".

Лорак і Асті на музичному фестивалі
Лорак та Асті на музичному фестивалі / Скриншот відео

Однак російські поціновувачі попси не погодилися з компліментами "креативних" журналістів, і "відсипали" компліментів колишнім українкам на повну.

Лорак і Асті захейтили на їхній новій батьківщині
Уся народна любов в одному емодзі / Скріншот
Лорак і Асті не сподобалися
Лорак та Асті захейтили на їхній новій батьківщині / Скриншот

Ані Лорак - позиція

Ані Лорак продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ і мовчить про терористичний напад на її рідну країну.

Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Євген Нищук висловив свою думку про зрадниць Ані Лорак і Таїсію Повалій. Також він нагадав, що громадянство РФ Лорак і Повалій отримали нещодавно.

А також Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати жителів країни-окупанта РФ, записала нову пісню. А ось фанати залишилися не в захваті від нової пісні, зазначивши, що всі її композиції схожі і їм уже набрид однаковий репертуар.

Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

