Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Після важкої хвороби: Катя Бужинська зробила заяву

Олена Кюпелі
2 квітня 2026, 18:55
Катерина Бужинська порадувала шанувальників гарними новинами.
Катерина Бужинська довго відновлювалася / колаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

Коротко:

Народна артистка України Катерина Бужинська повідомила радісну новину і поділилася, що нарешті повертається на сцену після лікування важкої хвороби.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. За словами артистки, вона 5 місяців лікувалася.

відео дня
Катерина Бужинська перенесла важку хворобу/ фото: instagram.com, Катерина Бужинська

"Після 5 місяців лікування, сліз і страждань — я в строю! Дякую Господу Богу, моїй родині, вірним і надійним друзям! У мене новий, крутий колектив — я щаслива", — поділилася артистка.

Раніше стало відомо, що Бужинська отримала ускладнення через контактну лінзу. Бужинській знадобилася операція, яка відбулася ще в першій половині грудня минулого року.

Катерина Бужинська лікувала око / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

Весь цей час вона відновлювалася і проходила реабілітацію, і ось нарешті повертається до творчої діяльності.

Катерина Бужинська / інфографіка: Главред

Вас також може зацікавити:

Катерина Бужинська – українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреат численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі в 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів з 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Катерина Бужинська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Популярне

Більше
Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Останні новини

04:00

03:25

03:15

02:58

02:14

01:22

05 квітня, неділя
23:57

23:26

23:05

23:05

22:08

21:28

20:24

19:35

19:27

19:27

19:10

18:59

18:37

18:27

18:10

17:27

17:24

17:23

17:22

17:10

16:47

16:45

16:33

16:29

16:17

15:21

15:06

15:01

14:45

14:22

13:57

13:47

13:11

12:49

12:45

11:57

11:56

11:32

11:24

10:53

10:37

10:35

09:30

09:08

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти