Після важкої хвороби: Катя Бужинська зробила заяву

Народна артистка України Катерина Бужинська повідомила радісну новину і поділилася, що нарешті повертається на сцену після лікування важкої хвороби.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. За словами артистки, вона 5 місяців лікувалася.
"Після 5 місяців лікування, сліз і страждань — я в строю! Дякую Господу Богу, моїй родині, вірним і надійним друзям! У мене новий, крутий колектив — я щаслива", — поділилася артистка.
Раніше стало відомо, що Бужинська отримала ускладнення через контактну лінзу. Бужинській знадобилася операція, яка відбулася ще в першій половині грудня минулого року.
Весь цей час вона відновлювалася і проходила реабілітацію, і ось нарешті повертається до творчої діяльності.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Раніше Главред повідомляв, що відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала популярною в мережі завдяки нестандартним розпакуванням і участі в кулінарному проєкті "МайстерШеф", записала сторіз про те, що росіяни зробили з її новим будинком.
Раніше також популярний російський комік і телеведучий Єфим Шифрін потрапив до лікарні з підозрою на онкологічне захворювання.
Вас також може зацікавити:
- "Прошу молитовної підтримки": Бужинська зробила тривожну заяву з лікарні
- "Перенесла операцію": Бужинська стурбувала фотографією з інтенсивної терапії
- "Мене використовували": Бужинська терміново звернулася до шанувальників
Про особу: Катерина Бужинська
Катерина Бужинська – українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреат численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі в 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів з 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.
