Після важкої хвороби: Катя Бужинська зробила заяву

Катерина Бужинська порадувала шанувальників гарними новинами.

Катерина Бужинська довго відновлювалася

Народна артистка України Катерина Бужинська повідомила радісну новину і поділилася, що нарешті повертається на сцену після лікування важкої хвороби.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. За словами артистки, вона 5 місяців лікувалася.

Катерина Бужинська перенесла важку хворобу

"Після 5 місяців лікування, сліз і страждань — я в строю! Дякую Господу Богу, моїй родині, вірним і надійним друзям! У мене новий, крутий колектив — я щаслива", — поділилася артистка.

Раніше стало відомо, що Бужинська отримала ускладнення через контактну лінзу. Бужинській знадобилася операція, яка відбулася ще в першій половині грудня минулого року.

Катерина Бужинська лікувала око

Весь цей час вона відновлювалася і проходила реабілітацію, і ось нарешті повертається до творчої діяльності.

Катерина Бужинська

Раніше Главред повідомляв, що відома українська блогерка Даша Євтух, яка стала популярною в мережі завдяки нестандартним розпакуванням і участі в кулінарному проєкті "МайстерШеф", записала сторіз про те, що росіяни зробили з її новим будинком.

Раніше також популярний російський комік і телеведучий Єфим Шифрін потрапив до лікарні з підозрою на онкологічне захворювання.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Катерина Бужинська Катерина Бужинська – українська співачка, мецо-сопрано (альт), лауреат численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі в 1998 році, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів з 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.

