Популярного російського коміка госпіталізували з підозрою на рак

Повідомляється, що він сам особисто звернувся зі скаргами щодо новоутворення.

https://glavred.net/starnews/populyarnogo-rossiyskogo-komika-gospitalizirovali-s-podozreniem-na-rak-10753775.html Посилання скопійоване

Шифріну госпіталізували з підозрою на рак

Коротко:

Що сталося з актором

Чому його госпіталізували

Популярний російський комік і телеведучий Єфим Шифрін потрапив до лікарні з підозрою на онкологічне захворювання.

Як пишуть російські пропагандисти, на початку цього року Шифрін звернувся до лікарів. Він скаржився на ущільнення в плечі.

відео дня

Наразі відомо, що фахівці вже видалили Шифріну пухлину, відправивши новоутворення на дослідження. Пізніше стане відомо, чи є воно доброякісним, чи ж артист зіткнувся з раком.

Єфим Шифрін потрапив до лікарні / УНІАН

Російський комік провів під наглядом медиків у стаціонарі кілька днів, після чого його виписали, відправивши додому. Лікарі порадили зірці звернутися до онколога і спостерігатися у нього. Сам артист ніяк не прокоментував новину про свою операцію.

Єфим Шифрін ніяк не коментує свій стан / instagram/koteljnik

Єфим Шифрін про війну

Актор Єфим Шифрін не робив прямих гучних політичних заяв про підтримку або засудження дій терористичної Росії та нападу на Україну.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Єфим Шифрін Єфим Шифрін — радянський і російський актор театру, кіно, телебачення та озвучування, гуморист, співак, артист естради, режисер, телеведучий, письменник, блогер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред