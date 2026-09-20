Відомий актор розповів про діагноз, який змінив його плани на сім'ю

Володимир Гладкий зазначив, що лікування безпосередньо впливає на можливість планувати народження дітей.

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Володимир Гладкий до встановлення діагнозу відчував сильний біль / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_hladkyi

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Володимир Гладкий до встановлення діагнозу відчував сильний біль

Актор займається спортом, щоб контролювати свій стан

Український актор Володимир Гладкий вперше публічно розповів про серйозний діагноз, який суттєво вплинув на їхні з дружиною плани щодо народження дітей.

У розмові з ведучими програми "Ранок у великому місті" артист зізнався, що хотів би стати батьком. Однак зараз цьому заважає необхідність постійного лікування.

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"Я дуже хочу дітей. Нас двоє українців - вона і я. Щоб наша нація розвивалася, ми маємо залишити після себе хоча б трьох, правильно? Хоча б двох. Але зараз у мене хвороба. Я приймаю ліки", - розповів Гладкий.

За словами актора, взимку йому діагностували хворобу Бехтерева, або анкілозуючий спондиліт. Це хронічне запальне ревматичне захворювання, яке вражає хребет і крижово-клубові суглоби та з часом може призвести до обмеження їхньої рухливості.

Гладкий розповів, що до встановлення діагнозу відчував сильний біль і практично не міг нормально рухатися.

"Ця хвороба дійсно дуже поширена. Просто взимку я тільки дізнався про цей діагноз… Дуже важко було ходити. У тебе болить спина, ти не можеш рухатися, життя просто якесь пекло", - поділився актор.

Зараз він приймає призначені ліки та займається спортом, щоб контролювати стан.

"Це хвороба, при якій у тебе постійно болить спина. Просто біль буває слабкішим, буває менш інтенсивним. Він може навіть призвести до інвалідності", - пояснив Гладкий.

Актор також зазначив, що лікування безпосередньо впливає на можливість планувати народження дітей. За його словами, для цього йому необхідно зробити перерву у прийомі ліків.

Володимир Гладкий / Інфографіка: Главред

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