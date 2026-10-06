Відомий актор розкрив, скільки його сім'ї обходиться комфортне життя в Києві

Коротко:
- Дружина актора відповідає за сімейний бюджет
- Для життя в столиці всій родині потрібно не менше 50 тис. грн на місяць
Український актор Назар Задніпровський разом із дружиною Іриною розповів про сімейний бюджет і назвав суму, яка, за їхніми словами, необхідна їм для життя в Києві.
Про фінансові питання подружжя заговорило в інтерв’ю блогерові Олександру Преподобному.
Актор, відомий за фільмами "Божевільне весілля" та серіалом "Будиночок на щастя", пояснив, як у його родині розподіляються зароблені гроші.
"У нас все по-класичному: все, що я заробляю - наше, все, що вона заробляє - її", - розповів Задніпровський.
Ірина підтвердила, що саме вона фактично відповідає за сімейний бюджет. При цьому у подружжя є двоє спільних дітей, на утримання яких також доводиться виділяти кошти.
За словами дружини актора, для життя в столиці всій родині потрібно не менше 50 тисяч грн на місяць.
"Мінімум 50 000 гривень нам на місяць потрібно", - зазначила Ірина.
Подружжя вважає, що саме така сума дозволяє їхній родині з чотирьох осіб покривати основні витрати та комфортно жити в Києві.
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Про особу: Назар Задніпровський
Назар Задніпровський народився 9 листопада 1975 року в Києві. Задніпровський - український актор театру, кіно та дубляжу, телеведучий. Народний артист України (2017).
Задніпровський - провідний актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (з 1996 року). Відомий ролями у виставах "Швейк", "Сім’я Кайдашевих", "Тев’є-Тевель", "Моя прекрасна леді".
Широку популярність здобув завдяки комедійним ролям, зокрема у серіалах "Скажене весілля", "Слуга народу".
Майстер характерних і комедійних ролей, що володіє яскравим темпераментом і впізнаваним голосом.
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