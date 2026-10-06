Відомий актор розкрив, скільки його сім'ї обходиться комфортне життя в Києві

Актор Назар Задніпровський розповів, як у їхній родині розподіляються зароблені гроші.

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Назар Задніпровський розповів, як у його родині розподіляються зароблені гроші / колаж: Главред, фото: instagram.com/nazarzadneprovskii

Коротко:

Дружина актора відповідає за сімейний бюджет

Для життя в столиці всій родині потрібно не менше 50 тис. грн на місяць

Український актор Назар Задніпровський разом із дружиною Іриною розповів про сімейний бюджет і назвав суму, яка, за їхніми словами, необхідна їм для життя в Києві.

Про фінансові питання подружжя заговорило в інтерв’ю блогерові Олександру Преподобному.

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Актор, відомий за фільмами "Божевільне весілля" та серіалом "Будиночок на щастя", пояснив, як у його родині розподіляються зароблені гроші.

"У нас все по-класичному: все, що я заробляю - наше, все, що вона заробляє - її", - розповів Задніпровський.

Ірина підтвердила, що саме вона фактично відповідає за сімейний бюджет. При цьому у подружжя є двоє спільних дітей, на утримання яких також доводиться виділяти кошти.

За словами дружини актора, для життя в столиці всій родині потрібно не менше 50 тисяч грн на місяць.

"Мінімум 50 000 гривень нам на місяць потрібно", - зазначила Ірина.

Подружжя вважає, що саме така сума дозволяє їхній родині з чотирьох осіб покривати основні витрати та комфортно жити в Києві.

Назар Задніпровський / інфографіка: Главред

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Про особу: Назар Задніпровський Назар Задніпровський народився 9 листопада 1975 року в Києві. Задніпровський - український актор театру, кіно та дубляжу, телеведучий. Народний артист України (2017). Задніпровський - провідний актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (з 1996 року). Відомий ролями у виставах "Швейк", "Сім’я Кайдашевих", "Тев’є-Тевель", "Моя прекрасна леді". Широку популярність здобув завдяки комедійним ролям, зокрема у серіалах "Скажене весілля", "Слуга народу". Майстер характерних і комедійних ролей, що володіє яскравим темпераментом і впізнаваним голосом.

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