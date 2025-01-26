Похорон Анни Жук: у Харкові попрощалися з блогеркою Аннет

Анну Жук провели в її останню путь чоловік, родина, друзі, колеги та військові.

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Анна Жук загинула - фото з похорону блогерки Анни Жук / колаж: Главред, фото: instagram.com/prosto__dobryi, Facebook Архиєпископ Митрофан

Коротко:

24 січня Анна Жук загинула в автокатастрофі

26 січня Аннет поховали в Харкові

Популярна українська блогерка і волонтерка Анна Жук (Аннет) загинула у віці 39 років у страшній ДТП на трасі Харків-Київ. Трагедія сталася 24 січня.

Сьогодні, 26 січня, Анну провели в останню путь. Відспівування відбулося в Харкові, в Іоано-Богословському храмі ПЦУ архієпископом Митрофаном. Кадрами обряду він поділився в соціальних мережах.

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Також репортаж із похорону Аннет вели кореспонденти Новини.LIVE Харків. На прощання до храму, а потім - на цвинтар, прийшло більше сотні людей - родичі, друзі, колеги, військові, яким Жук допомагала під час повномасштабної війни.

Також на похороні Анни Жук був присутній її чоловік Володимир Більовцов, який був за кермом у трагічний для його родини день. Чоловік отримав травми, але вижив, і зміг провести кохану в останню путь. У нього було розбите обличчя і перев'язана рука, він ледь тримався на ногах. Прощаючись із дружиною на цвинтарі, Володимир не стримав емоції і розридався.

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