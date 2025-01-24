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"Не можу повірити": відомі блогери чутливо відреагували на загибель Анни Жук

Ангеліна Підвисоцька
24 січня 2025, 15:51
2037
Харківська блогерка Анна Жук зранку 24 січня загинула у жахливій аварії.
Анна Жук погибла
Анна Жук загинула в аварії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Instagram

Що відомо:

  • Блогерка Анна Жук загинула в аварії
  • Відомі українські блогери відреагували на смерть колеги

Відома харківська блогерка та мама трьох синочків Анна Жук загинула у страшній аварії на трасі Харків - Київ. Ця новина шокувала не лише підписників Анни, а й найвідоміших блогерів України.

Блогерка Дарія Пазюк, відома під псевдонімом "Баба Даша", спершу опублікувала відео, на яке випадково потрапила аварія. Спершу вона навіть не здогадувалась про, що це була машина Анни Жук.

відео дня
Анна Жук погибла
Анна Жук загинула в аварії / фото: скріншот

Згодом вона виклала спільне з Анною фото і написала, що не може повірити в те, що її більше нема в живих.

Анна Жук погибла
Анна Жук загинула в аварії / фото: скріншот

Блогерка та флорист Анастасія Скальницька теж була шокована, коли дізналася про загибель Анни Жук.

"Ти була людиною з дуже великим серцем. Я просто не можу у це повірити", - написала Анастасія.

Анна Жук погибла
Анна Жук загинула в аварії / фото: скріншот

Відверта блогерка Анна Алхім навіть не змогла стримати сліз, говорячи про смерть Анни Жук. Вона записала відео прямо з машини і розповіла, що вже кілька людей повідомили їй про загибель блогерки.

Анна Жук погибла
Анна Жук загинула в аварії / фото: скріншот

Валерія Юрченко опублікувала останнє повідомлення від Анни. Тоді жінка відреагувала на історію блогерки та підтримала колегу, попросивши її триматися у важкий момент. Валерія навіть не здогадувалась, що це повідомлення може стати останнім.

Анна Жук погибла
Анна Жук загинула в аварії / фото: скріншот

Нагадаємо, Анна Жук загинула у власній машині на місці аварії. Вона перебувала на передньому пасажирському сидінні. За попередніми даними, за кермом був її коханий, який не впорався з керуванням за під час обгону влетів у фуру. На задньому сидінні був старший син блогерки, він живий, але травмований.

ДТП в Україні - новини за темою

Як писав Главред, 22 грудня на Прикарпатті сталася масштабна ДТП. Внаслідок аварії постраждало 13 людей, серед яких дитина.

Також нещодавно стало відомо, що, на жаль, у ДТП загинула донька відомої української ведучої. Рената поверталася додому до рідних, але потрапила в ДТП поблизу села Чижики Львівської області. Загалом у пригоді загинуло семеро людей.

Окрім цього, на початку грудня у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Як результат, загинула 10-річна дівчинка. Ба більше, ймовірного винуватця вже ловили без прав.

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