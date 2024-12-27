Загинув 16-річний актор, зірка популярного фільму

Хлопець став жертвою нечесного випадку.

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Помер Хадсон Мік / Колаж Главред, фото Instagram/hudsonmeek

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з молодим актором

Якою роллю він прославився

Молодий актор Гадсон Мік, відомий за роллю дитячої версії головного героя в популярному бойовику "Малюк на драйві" і за кількома ролями в серіалах, помер після падіння з автомобіля, що рухається, в Алабамі.

Як пише The Hollywood Reporter, йому було 16 років. Нещасний випадок із Міком стався 19 грудня у Веставія-Гіллз, штат Алабама, і він "зазнав травм від удару тупим предметом, впавши на дорогу з автомобіля, що рухається", сказав головний заступник коронера.

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Підлітка доправили в місцеву лікарню, але він помер "мирно" в суботу, згідно з некрологом, розміщеним на сайті похоронного бюро Searcy Funeral Homes.

Мік з'явився в кількох другорядних ролях на телебаченні та в короткометражних фільмах, перш ніж отримав роль у "Малюк на драйві". Фільм був касовим хітом, що допомогло кар'єрі Міка просунутися вперед. Він також відзначився в мережевих серіалах "Макгайвер", "Спадщина" і "Знайдений".

У Гадсона залишилися батьки Дерек Фірт Мік і Лані Веллс Мік; старший брат Такер Фірт Мік.

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