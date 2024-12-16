"Непоправне горе": у ДТП загинула донька відомої української ведучої

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- Дочка Ірини Борисюк потрапила в ДТП
- Скрипалька поверталася до рідних з-за кордону
Дочка української співачки та ведучої Ірини Борисюк - Рената Дзигасова трагічно загинула в ДТП біля Львова.
Сумну новину повідомили на сторінці Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького, де навчалася Рената.
"Непоправне горе увірвалося в життя нашої колеги Ірини Борисюк. Сьогодні трагічно загинула в автокатастрофі її донька, випускниця нашої школи - Дзигасова Рената (10.04.2000 р.н.)", - написали в публікації.
Видання 20minut.ua повідомляє, що Рената поверталася додому до рідних, але потрапила в ДТП поблизу села Чижики Львівської області, загалом у пригоді загинуло семеро людей.
Подруга Ренати розповіла, що останні кілька років вона жила за кордоном, де гастролювала з оркестром.
Нагадаємо, вранці 15 грудня поблизу села Чижиків Львівського району на автодорозі Тернопіль - Львів - Рава-Руська зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб і втік із місця пригоди, проте незабаром його затримала поліція.
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Хто така Ірина Борисюк?
Ірина Борисюк - українська співачка, телеведуча. Фіналістка "X-Фактора". У 2011 році стала ведучою проекту "Танці з зірками", а також проекту "Фермер шукає дружину".
26 лютого 2017 року взяла участь у благодійному концерті "Зірки Тернопільщини - воїнам АТО", що відбувся в ДК "Березіль" м. Тернополя.
У 2017 році знялася в музичному кліпі "Літній дощ".
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