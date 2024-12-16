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"Непоправне горе": у ДТП загинула донька відомої української ведучої

Еліна Чигис
16 грудня 2024, 09:10
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Рената Дзігасова поверталася додому на різдвяні свята.
Рената Дзігасова, Ірина Борисюк
Рената Дзигасова загинула в ДТП / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Борисюк

Ви дізнаєтеся:

  • Дочка Ірини Борисюк потрапила в ДТП
  • Скрипалька поверталася до рідних з-за кордону

Дочка української співачки та ведучої Ірини Борисюк - Рената Дзигасова трагічно загинула в ДТП біля Львова.

Сумну новину повідомили на сторінці Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького, де навчалася Рената.

відео дня

"Непоправне горе увірвалося в життя нашої колеги Ірини Борисюк. Сьогодні трагічно загинула в автокатастрофі її донька, випускниця нашої школи - Дзигасова Рената (10.04.2000 р.н.)", - написали в публікації.

Видання 20minut.ua повідомляє, що Рената поверталася додому до рідних, але потрапила в ДТП поблизу села Чижики Львівської області, загалом у пригоді загинуло семеро людей.

Подруга Ренати розповіла, що останні кілька років вона жила за кордоном, де гастролювала з оркестром.

Нагадаємо, вранці 15 грудня поблизу села Чижиків Львівського району на автодорозі Тернопіль - Львів - Рава-Руська зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб і втік із місця пригоди, проте незабаром його затримала поліція.

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Хто така Ірина Борисюк?

Ірина Борисюк - українська співачка, телеведуча. Фіналістка "X-Фактора". У 2011 році стала ведучою проекту "Танці з зірками", а також проекту "Фермер шукає дружину".
26 лютого 2017 року взяла участь у благодійному концерті "Зірки Тернопільщини - воїнам АТО", що відбувся в ДК "Березіль" м. Тернополя.
У 2017 році знялася в музичному кліпі "Літній дощ".

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