Трамп потрапив у черговий конфуз і прославив репортера на всі США.

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Трампа погладили по губах / Колаж Главред, скріншот відео

Коротко:

Репортерка погладила Трампа мікрофоном

Як він відреагував

Президенту США Дональду Трампудовелося пережити дивний момент, коли мікрофон на підвісній стійці вдарив його по обличчю під час пресконференції на Об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді.

Як пише The Daily Mail, Трамп звертався до преси перед тим, як покинути округ Колумбія після своєї промови в Міністерстві юстиції. Трамп був у піднесеному настрої, коли збирався покинути територію і відповів на запитання про ситуацію на Близькому Сході.

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Раптово мікрофонна стійка репортера погладила Трампа по губах.

Трампу довелося заплющити очі, щоб уникнути подальшого контакту, і відхилитися від штанги.

Зрештою, однак, він зміг побачити смішний бік незручної ситуації.

"Вона щойно потрапила на телебачення сьогодні ввечері. Вона щойно стала великою історією сьогодні ввечері", - сказав Трамп про оператора мікрофона.

Він запитав, не в силах стримати сміх: "Ви це бачили?".

Дональд Трамп / скріншот

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Як повідомляв Главред, політичний експерт Тарас Загородній заявив, що у президента США Дональда Трампа немає інструментів для того, щоб швидко вирішити проблему війни в Україні.

Як відомо, ще будучи кандидатом у президенти США Дональд Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що ця заява все ще в силі.

Водночас, британський журналіст, редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кафлін вважає, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін слабкий і відчайдушно хоче миру, адже на всіх рівнях війна стала для нього катастрофою.

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