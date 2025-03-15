По губам: журналістка попестила Трампа

Коротко:
- Репортерка погладила Трампа мікрофоном
- Як він відреагував
Президенту США Дональду Трампудовелося пережити дивний момент, коли мікрофон на підвісній стійці вдарив його по обличчю під час пресконференції на Об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді.
Як пише The Daily Mail, Трамп звертався до преси перед тим, як покинути округ Колумбія після своєї промови в Міністерстві юстиції. Трамп був у піднесеному настрої, коли збирався покинути територію і відповів на запитання про ситуацію на Близькому Сході.
Раптово мікрофонна стійка репортера погладила Трампа по губах.
Трампу довелося заплющити очі, щоб уникнути подальшого контакту, і відхилитися від штанги.
Зрештою, однак, він зміг побачити смішний бік незручної ситуації.
"Вона щойно потрапила на телебачення сьогодні ввечері. Вона щойно стала великою історією сьогодні ввечері", - сказав Трамп про оператора мікрофона.
Він запитав, не в силах стримати сміх: "Ви це бачили?".
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Як повідомляв Главред, політичний експерт Тарас Загородній заявив, що у президента США Дональда Трампа немає інструментів для того, щоб швидко вирішити проблему війни в Україні.
Як відомо, ще будучи кандидатом у президенти США Дональд Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що ця заява все ще в силі.
Водночас, британський журналіст, редактор відділу оборони та закордонних справ Кон Кафлін вважає, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін слабкий і відчайдушно хоче миру, адже на всіх рівнях війна стала для нього катастрофою.
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