Путін може обдурити Трампа: несподіваний прогноз переговорів щодо України

Не варто очікувати, що Володимир Путін відмовиться від територіальних захоплень, каже Олександр Морозов.

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Олександр Морозов прокоментував імовірність завершення війни / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook/amoro59

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Путін може обдурити Трампа під час переговорів, не виключає Морозов

РФ не відмовиться від своїх політичних цілей, вважає він

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов відповів на запитання про те, чи може диктатор Володимир Путін обдурити президента США Дональда Трампа під час переговорів щодо припинення вогню.

"Я думаю, так. Звичайно, неможливо зазирнути в голову Путіна. Але з безлічі непрямих повідомлень, які надходять із кулуарів московської влади, видно, що там теж існують впливові групи, які зацікавлені в тимчасовому припиненні вогню, щоб використовувати його у своїх цілях на певний період", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому експерт упевнений у тому, що Путін не відмовиться від своїх політичних цілей, які він чітко озвучував.

"Ці цілі стосуються України і зводяться до того, щоб вона, по суті, втратила суверенітет і розвалилася на дві держави. Путін і його люди ніколи цього не приховували. Однак він може ухвалити рішення, подібне до того, що було 2020 року, - відтермінувати остаточне вирішення питання на майбутнє", - говорить він.

Співрозмовник також попередив про те, що не варто очікувати, що Путін відмовиться від територіальних захоплень.

"Кремль оголосив про "приєднання" чотирьох областей і буде продовжувати на цьому наполягати. У цьому сенсі політика Кремля не зміниться", - додав Морозов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Морозова:

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії завершилися. Під час переговорів сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував переговори представників Вашингтона і Києва, що відбулися в Саудівській Аравії. За результатами переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії, під час спілкування з журналістами в Джидді, він заявив, що "тепер м'яч на боці" РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. При цьому Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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