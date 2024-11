Передумав: Лорак сухо відповіла на запитання про весілля

Лорак з'явилася на публічному заході і розповіла про особисте.

Ані Лорак та Ісаак Віджраку показують спільні фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Ви дізнаєтеся:

Чи буде у Лорак весілля

Що відповіла співачка

Колись українська співачка, а тепер зрадниця України Ані Лорак, яка продовжує заробляти криваві російські рублі, дивним чином відреагувала на запитання про можливе майбутнє весілля.

Як пише російський пропагандистський ресурс People talk, журналісти запитали, коли у Лорак та її йога-інструктора планується церемонія. "Поживемо - побачимо", - сухо заявила співачка. Також вона додала, що можливе весілля бачить "душевним".

Користувачі також стали одразу припускати, що запроданка, яка любить обслуговуючий персонал, вже не так впевнена в майбутньому заході. А можливо, передумав і сам чоловік.

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

