Стосунки з жертвами торгівлі людьми: Ван-Дамму висунули серйозні звинувачення

Коротко:
- Що закидають американському акторові
- Наскільки все серйозно
Повідомляється, що в Румунії проти актора Жан-Клода Ван Дамма було висунуто кримінальні звинувачення.
Як пише таблоїд People, до Румунського управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) було подано кримінальну заяву проти 64-річної зірки, стверджуючи, що він свідомо вступив у сексуальні стосунки з жінками, проданими злочинним угрупованням на чолі з Морелем Болеа.
Інцидент імовірно стався в Каннах, де актор звинувачується в отриманні п'яти румунських жінок як "подарунка", заздалегідь знаючи, що вони прийшли від групи торговців, згідно з кримінальною заявою, отриманою виданням.
Адвокат Адріан Кукуліс, який представляє одну з жертв, повідомив виданню, що жінки "перебували в уразливому стані, і виникла підозра, що їх експлуатували в значенні статті 182 Кримінального кодексу".
Одна з жінок, які стали свідками інциденту, що, як повідомляється, стався на заході, організованому Ван Даммом у Каннах, поділилася побаченим із прокурорами.
Це спонукало почати кримінальне розслідування інциденту. "Кілька румунів, які наразі перебувають під слідством за створення злочинної групи і сутенерство, імовірно запропонували Жан-Клоду Ван Дамму п'ять румунських жінок - фотомоделей у Румунії - для сексуальних стосунків. Людина, яка отримала ці вигоди, знала про їхній стан", - повідомив виданню адвокат Адріан Кукуліс у перекладеному пості.
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