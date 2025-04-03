Стосунки з жертвами торгівлі людьми: Ван-Дамму висунули серйозні звинувачення

Повідомляється, що акторові подарували 5 румунських жінок як "подарунок".

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Проти Ван-Дамма можуть завести кримінальну справу / Колаж Главред, фото Instagram/jcvd

Коротко:

Що закидають американському акторові

Наскільки все серйозно

Повідомляється, що в Румунії проти актора Жан-Клода Ван Дамма було висунуто кримінальні звинувачення.

Як пише таблоїд People, до Румунського управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) було подано кримінальну заяву проти 64-річної зірки, стверджуючи, що він свідомо вступив у сексуальні стосунки з жінками, проданими злочинним угрупованням на чолі з Морелем Болеа.

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Інцидент імовірно стався в Каннах, де актор звинувачується в отриманні п'яти румунських жінок як "подарунка", заздалегідь знаючи, що вони прийшли від групи торговців, згідно з кримінальною заявою, отриманою виданням.

Жан Клоду Ван Дамму загрожує серйозний розгляд / Фото Instagram/jcvd

Адвокат Адріан Кукуліс, який представляє одну з жертв, повідомив виданню, що жінки "перебували в уразливому стані, і виникла підозра, що їх експлуатували в значенні статті 182 Кримінального кодексу".

Одна з жінок, які стали свідками інциденту, що, як повідомляється, стався на заході, організованому Ван Даммом у Каннах, поділилася побаченим із прокурорами.

Жан Клоду Ван Дамму загрожує серйозний розгляд / Фото Instagram/jcvd

Це спонукало почати кримінальне розслідування інциденту. "Кілька румунів, які наразі перебувають під слідством за створення злочинної групи і сутенерство, імовірно запропонували Жан-Клоду Ван Дамму п'ять румунських жінок - фотомоделей у Румунії - для сексуальних стосунків. Людина, яка отримала ці вигоди, знала про їхній стан", - повідомив виданню адвокат Адріан Кукуліс у перекладеному пості.

Жан Клоду Ван Дамму загрожує серйозний розгляд / Фото Instagram/jcvd

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Нагадаємо, раніше американський актор Алек Болдвін, який потрапив у моторошну ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила оператора-постановника з України Галину Гатчінс, заявляв, що закінчує свою акторську кар'єру. Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.

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