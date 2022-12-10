Жана-Клода Ван Дамма несподівано "засікли" з візитом на Закарпаття

Голлівудського актора Жана Клода Ван Дамма несподівано помітили на заході України - він відвідав одну із закарпатських клінік.

Жан-Клод Ван Дамм / Колаж Фото УНІАН

Легендарного голлівудського актора родом з Бельгії (і зірку бойовиків 80-х) Жана-Клода Ван Дамма несподівано помітили - після того, як він здійснив візит на Закарпаття. Спільне фото з Ван Даммом опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook лікар однієї з ужгородських приватних клінік.

Цікаво, що сам візит актора в клініку в Ужгород місцеві медики підтвердили, але деталі розповідати категорично відмовилися – з посиланням на заборону самого актора.

Але, як повідомляє портал ТСН з посиланням на власні джерела, лікарню 62-річний Жан-Клод Ван Дамм відвідав через своє погане самопочуття.

До слова, вже більше 11 років голлівудський актор зустрічається з уродженкою України Оленою Каверіною. У 2020 році Ван Дамм він прилітав разом з нею до Києва, де знімався у фільмі для Netflix "Останній найманець" (The Last Mercenary).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарний американський актор і кінорежисер Шон Пенн, вже втретє з 24 лютого, з моменту повноцінного військового вторгнення РФ в Україну, приїхав в нашу країну і знову провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Цього разу Пенн привіз до Києва власну статуетку "Оскар" – правда, достовірно невідомо, чи то це була нагорода за фільм "Таємнича ріка", чи то за фільм "Харві Мілк".

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