Від чого померла Бонні Тайлер: названо причину смерті

Британська співачка готувалася до великого концертного туру і почувалася чудово.

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Бонні Тайлер померла у віці 75 років / Колаж Главред, фото Instagram/bonnietylerofficial

Коротко:

Від чого померла Бонні Тайлер

Які проблеми зі здоров'ям у неї були

Західні ЗМІ назвали причину смерті популярної британської співачки Бонні Тайлер, яка померла у віці 75 років 9 липня.

Напередодні родина співачки повідомила, що вона "несподівано" померла в лікарні в Португалії "внаслідок хвороби", від якої вона проходила лікування в лікарні.

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Як прославилася Бонні Тайлер / Фото Facebook

Її родина не уточнила, на яку саме хворобу вона страждала; однак раніше її менеджер повідомив, що в травні Тайлер перенесла екстрену операцію з приводу перфорації кишечника, після чого її ввели в медикаментозну кому. У червні було оголошено, що вона перебуває в реанімації.

Проблеми зі здоров’ям Бонні Тайлер перед смертю

Проблеми зі здоров’ям Тайлер, зокрема нещодавня операція на коліні, вже кілька місяців перебували в центрі уваги ЗМІ.

У березні Тайлер розповіла журналу Hello, що їй зробили операцію з відновлення колін. "У мене були проблеми з колінами; мені не встановлювали протези, мені зробили так зване промивання (хірургічна процедура на коліні), яке виявилося дуже успішним. Тож, сподіваюся, це триватиме довго", - сказала вона.

Але вже на початку травня Тайлер була госпіталізована після екстреної операції на кишечнику.

Бонні Тайлер / Бонні Тайлер

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що співачка Бонні Тайлер, відома такими хітами, як "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" та "It's a Heartache", померла у віці 75 років.

Раніше популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман відзначила 18-річчя своєї доньки Сандей Роуз кількома милими архівними фотографіями.

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Про особу: Бонні Тайлер Бонні Тайлер - британська співачка, відома своїм характерним хрипким голосом. Популярність до виконавиці прийшла з виходом альбому The World Starts Tonight у 1977 році та синглів "Lost in France" і "More Than a Lover". Її сингл "It’s a Heartache" 1978 року досяг четвертого місця в UK Singles Chart і третього місця в американському Billboard Hot 100.

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