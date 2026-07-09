Від чого померла Бонні Тайлер: названо причину смерті

Коротко:
- Від чого померла Бонні Тайлер
- Які проблеми зі здоров'ям у неї були
Західні ЗМІ назвали причину смерті популярної британської співачки Бонні Тайлер, яка померла у віці 75 років 9 липня.
Напередодні родина співачки повідомила, що вона "несподівано" померла в лікарні в Португалії "внаслідок хвороби", від якої вона проходила лікування в лікарні.
Її родина не уточнила, на яку саме хворобу вона страждала; однак раніше її менеджер повідомив, що в травні Тайлер перенесла екстрену операцію з приводу перфорації кишечника, після чого її ввели в медикаментозну кому. У червні було оголошено, що вона перебуває в реанімації.
Проблеми зі здоров’ям Бонні Тайлер перед смертю
Проблеми зі здоров’ям Тайлер, зокрема нещодавня операція на коліні, вже кілька місяців перебували в центрі уваги ЗМІ.
У березні Тайлер розповіла журналу Hello, що їй зробили операцію з відновлення колін. "У мене були проблеми з колінами; мені не встановлювали протези, мені зробили так зване промивання (хірургічна процедура на коліні), яке виявилося дуже успішним. Тож, сподіваюся, це триватиме довго", - сказала вона.
Але вже на початку травня Тайлер була госпіталізована після екстреної операції на кишечнику.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що співачка Бонні Тайлер, відома такими хітами, як "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" та "It's a Heartache", померла у віці 75 років.
Раніше популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман відзначила 18-річчя своєї доньки Сандей Роуз кількома милими архівними фотографіями.
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Про особу: Бонні Тайлер
Бонні Тайлер - британська співачка, відома своїм характерним хрипким голосом. Популярність до виконавиці прийшла з виходом альбому The World Starts Tonight у 1977 році та синглів "Lost in France" і "More Than a Lover". Її сингл "It’s a Heartache" 1978 року досяг четвертого місця в UK Singles Chart і третього місця в американському Billboard Hot 100.
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