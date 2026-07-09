Джон Коннор із 'Термінатора-2' вперше за довгий час з'явиться на публіці

Коротко:
- Востаннє Фурлонг знімався у кіно в 2024 році
- Шанувальники чекали на можливість зустрітися з актором
Американський актор Едвард Фурлонг, який прославився завдяки ролі Джона Коннора у фільмі "Термінатор-2: Судний день", стане спеціальним гостем фестивалю популярної культури Melbourne Metro Comic Con, який відбудеться 18 і 19 липня в Австралії. Про це повідомляє Daily Mail.
48-річний актор, який останніми роками рідко з’являвся на публіці, помітно змінився з часів своєї юнацької слави. Востаннє Фурлонг знімався в кіно у 2024 році.
На фестивалі в Мельбурнському конференц-центрі до нього приєднається колега по культовій франшизі - 69-річна актриса Лінда Гамільтон, яка зіграла роль Сари Коннор.
Про майбутню участь Фурлонга організатори повідомили в соціальних мережах, зазначивши, що шанувальники зможуть особисто зустрітися з актором, зробити спільні фотографії та отримати його автограф.
"Немає долі, крім тієї, яку ми самі створюємо! Ми неймовірно раді оголосити, що ікона 90-х, Едвард Фурлонг, відвідає Metro Comic Con!" - розповіли вони.
Окрім зірок "Термінатора", у фестивалі візьмуть участь й інші відомі актори, серед яких Майкл Айронсайд, який зіграв у фільмі "Згадати все", а також Ніколь Том, відома за серіалом "Няня".
Шанувальники з ентузіазмом сприйняли цю новину, зазначивши, що давно чекали на можливість зустрітися з актором. Багато хто також висловив радість з того, що після непростого періоду в житті Едвард Фурлонг знову з’являється на публіці та бере участь у подібних заходах.
Новини кіно
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Про особу: Едвард Фурлонг
Едвард Фурлонг - американський актор, який здобув світову популярність на початку 1990-х років. Він прославився завдяки яскравим ролям у культових голлівудських фільмах, ставши одним із найперспективніших молодих артистів свого покоління.
Едвард Фурлонг став зіркою у 13 років, коли виграв кастинг на роль Джона Коннора у фільмі "Термінатор-2" 1991 року.
Фурлонг був неймовірно затребуваний, його наступним фільмом став фільм жахів "Кладовище домашніх тварин-2", а в 1998 році Едвард знявся в культовій драмі "Американська історія Х" у ролі старшокласника Денні, а Ед Нортон виконав роль расиста-скінхеда Дерека Віньярда, який виправився.
Після стрімкого злету в 90-х кар’єра Фурлонга пішла на спад. Через тривалу боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю, а також проблеми з законом, великі кіностудії перестали пропонувати йому головні ролі. Довгі роки він знімався переважно в малобюджетних фільмах категорії B.
В останні роки Едвард зміг подолати згубні звички, пройшов реабілітацію і веде тверезий спосіб життя. Він періодично з’являється на кінофестивалях і тематичних конвентах (таких як Comic Con), спілкуючись зі старими шанувальниками.
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