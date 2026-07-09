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Джон Коннор із "Термінатора-2" вперше за довгий час з'явиться на публіці

Віталій Кірсанов
9 липня 2026, 21:04
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48-річний актор, який останніми роками рідко з’являвся на публіці, помітно змінився з часів своєї юнацької слави.
Едвард Фурлонг вперше за довгий час з'явиться на публіці
Едвард Фурлонг вперше за довгий час з'явиться на публіці / колаж: Главред, фото: instagram.com/edwardfurlongofficial

Коротко:

  • Востаннє Фурлонг знімався у кіно в 2024 році
  • Шанувальники чекали на можливість зустрітися з актором

Американський актор Едвард Фурлонг, який прославився завдяки ролі Джона Коннора у фільмі "Термінатор-2: Судний день", стане спеціальним гостем фестивалю популярної культури Melbourne Metro Comic Con, який відбудеться 18 і 19 липня в Австралії. Про це повідомляє Daily Mail.

48-річний актор, який останніми роками рідко з’являвся на публіці, помітно змінився з часів своєї юнацької слави. Востаннє Фурлонг знімався в кіно у 2024 році.

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На фестивалі в Мельбурнському конференц-центрі до нього приєднається колега по культовій франшизі - 69-річна актриса Лінда Гамільтон, яка зіграла роль Сари Коннор.

Про майбутню участь Фурлонга організатори повідомили в соціальних мережах, зазначивши, що шанувальники зможуть особисто зустрітися з актором, зробити спільні фотографії та отримати його автограф.

"Немає долі, крім тієї, яку ми самі створюємо! Ми неймовірно раді оголосити, що ікона 90-х, Едвард Фурлонг, відвідає Metro Comic Con!" - розповіли вони.

Джон Коннор із 'Термінатора-2' вперше за довгий час з'явиться на публіці
Фото: instagram.com/edwardfurlongofficial

Окрім зірок "Термінатора", у фестивалі візьмуть участь й інші відомі актори, серед яких Майкл Айронсайд, який зіграв у фільмі "Згадати все", а також Ніколь Том, відома за серіалом "Няня".

Шанувальники з ентузіазмом сприйняли цю новину, зазначивши, що давно чекали на можливість зустрітися з актором. Багато хто також висловив радість з того, що після непростого періоду в житті Едвард Фурлонг знову з’являється на публіці та бере участь у подібних заходах.

Новини кіно

Раніше Главред повідомляв, що 63-річний культовий режисер Квентін Тарантіно зіграє одну з головних ролей у новому фільмі режисера Джеймі Адамса. У зйомках сцени беруть участь Тарантіно та 58-річна співачка Кайлі Міноуг.

Легендарний голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому 31 травня виповнилося 96 років, завершив свою кар’єру в кіно. Таким чином, останньою роботою Іствуда в кіно стала судова драма "Присяжний №2", що вийшла у 2024 році, яку він зняв як режисер. Як актор він востаннє з’являвся на екрані у своєму попередньому режисерському проєкті "Чоловічі сльози".

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Про особу: Едвард Фурлонг

Едвард Фурлонг - американський актор, який здобув світову популярність на початку 1990-х років. Він прославився завдяки яскравим ролям у культових голлівудських фільмах, ставши одним із найперспективніших молодих артистів свого покоління.

Едвард Фурлонг став зіркою у 13 років, коли виграв кастинг на роль Джона Коннора у фільмі "Термінатор-2" 1991 року.

Фурлонг був неймовірно затребуваний, його наступним фільмом став фільм жахів "Кладовище домашніх тварин-2", а в 1998 році Едвард знявся в культовій драмі "Американська історія Х" у ролі старшокласника Денні, а Ед Нортон виконав роль расиста-скінхеда Дерека Віньярда, який виправився.

Після стрімкого злету в 90-х кар’єра Фурлонга пішла на спад. Через тривалу боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю, а також проблеми з законом, великі кіностудії перестали пропонувати йому головні ролі. Довгі роки він знімався переважно в малобюджетних фільмах категорії B.

В останні роки Едвард зміг подолати згубні звички, пройшов реабілітацію і веде тверезий спосіб життя. Він періодично з’являється на кінофестивалях і тематичних конвентах (таких як Comic Con), спілкуючись зі старими шанувальниками.

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