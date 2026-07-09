'Путін більше не має переваги': Зеленський розкрив головний результат переговорів із Трампом

Після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив про нові можливості для України у сфері ППО, оборони, дипломатії та наближення миру.

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Саміт НАТО - Зеленський заявив про вікно можливостей для миру / Колаж: Главред

Про що заявив Зеленський за підсумками саміту НАТО

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Дональдом Трампом на саміті НАТО відкрила для Києва "вікно можливостей" для наближення справедливого миру. Главред з'ясував, що саме Зеленський розповів журналістам про підсумки саміту НАТО в Анкарі.

Чому Зеленський вважає, що зараз у Києва з'явилося "вікно можливостей"

Відповідаючи на запитання про те, чи змінила зустріч із Трампом бачення перспектив миру, Володимир Зеленський пояснив: йдеться не про абстрактне сподівання, а про конкретне посилення позицій України на полі бою та в повітрі. Президент подякував військовим за результати, які, за його словами, дають дипломатії реальний ґрунт для руху вперед.

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"Путін, чи він це знає, чи ні, але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає. Є балістика, є дійсно такі абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилась. Більше нічого немає. І це бачать всі", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, передає Новини.Live.

"Іскандер-М" / Інфографіка: Главред

Чи може Путін під час особистого спілкування вплинути на позицію Трампа

Зеленський визнав, що Кремль не бажає для Києва нічого доброго. Проте він наголосив на якості домовленостей, досягнутих із американським лідером, і на потребі рухатися далі без вагань.

"Зараз головне - без вагань, без пауз, усі наші домовленості довести до потрібного для нас, для миру результату. Під час зустрічі Трамп був дуже конструктивним. Треба продовжувати в такому ж напрямку", - зазначив президент.

Власне виробництво Patriot та чому США погодили ліцензію

Зеленський підкреслив, що власної антибалістичної системи в Україні досі немає, тому Київ наразі рухається трьома шляхами: отримання ліцензії від США, фінансування через європейську програму для закупівлі ракет ПАК-2 і ПАК-3, а також двосторонні перемовини з окремими партнерами.

Рішення щодо ліцензії на виробництво Patriot глава держави вважає результатами детальних перемовин з американською делегацією. За його словами, Трамп неодноразово наголошував, що сьогодні випускати такі системи технологічно спроможні лише дві-три країни у світі, і Вашингтон визнав Україну готовою до цього.

"Це говорить про те, що для України це пріоритет номер один. Тепер треба, щоб наші дипломати, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони домовилися про всі інші технічні речі. Раніше домовимося - раніше зможемо виробляти Patriot", - пояснив президент.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Коли Україна отримає ракети ПАК-3 від європейських партнерів

Щодо термінів виробництва та постачання ракет, президент розмежував два рівні: політичне рішення він назвав ухваленим особисто з Трампом, тоді як конкретні графіки від європейців ще узгоджуються.

"Найближчими днями ми отримаємо пакет допомоги від США. Також були окремі домовленості у мене з європейцями - там поки що дат немає, але будуть додаткові ПАК-3. Ми вирішуємо це питання позитивно. Тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи почали над цим працювати без пауз", - підсумував глава держави.

PURL / Інфографіка: Главред

Чи готова Японія співпрацювати з Україною через компанію Mitsubishi

Логічним продовженням теми ракетного виробництва стало запитання про досвід Японії, чия компанія Mitsubishi вже займається ліцензійним випуском Patriot американського зразка. Зеленський назвав цей приклад одним із найпереконливіших у світі й висловив готовність Києва до обміну технологіями.

"Ми б хотіли бачити їх в Україні, безумовно, з задоволенням. Ми дуже поважаємо Японію, їхні технології та розвиток. Зі свого боку ми готові ділитися власними напрацюваннями. Я впевнений, що в багатьох напрямках у нас буде спільне бачення", - додав президент.

Глобальний дефіцит ППО: чи розраховує Україна на французькі SAMP/T

Від теми ліцензії на Patriot розмова перейшла до ширшого питання нестачі антибалістичних систем у світі. Представник Reuters поцікавився французькими комплексами SAMP/T. Володимир Зеленський пояснив, що дефіцит подібної техніки є глобальною проблемою.

"Балістика - велика загроза для всього світу. Антибалістичних ракет дуже мало. Антибалістичних систем зовсім мало. Великий дефіцит. Ми знаємо Patriot, тому що під час війни пройшли відповідні випробування, вони працюють дуже сильно", - сказав президент.

Зеленський підтвердив, що Київ підписав документ з Еммануелем Макроном щодо постачання SAMP/T. Водночас він визнав, що через обмежене виробництво питання постачання лишається справою часу.

"Це не дешевша система, не дешеві ракети. Ми дуже розраховуємо, що завдяки нашим домовленостям із Францією ми отримаємо відповідні системи. Але і з Patriot, і з SAMP/T - це питання часу. Виробництво дуже маленьке, черги різних країн дуже довгі", - зазначив Зеленський.

SAMP/T / Інфографіка: Главред

Що таке український проєкт "ФРЕЯ" і чому на нього розраховують

Пояснивши обмеження закордонних постачань, глава держави перейшов до альтернативного шляху - власної розробки, яку Київ просуває під назвою "ФРЕЯ". За словами Зеленського, українською тут є сама ракета, тоді як радари, системи управління та інші компоненти має надати коло з восьми країн-партнерів.

"Тому наше лідерство - це "ФРЕЯ", бо ракета українського виробництва. Дуже розраховую на успіх цього проєкту. Якщо найближчими днями чи тижнями партнери нас підтримають, це буде велика допомога і великий прорив для українського оборонно-промислового комплексу", - наголосив президент.

Чи побільшало в НАТО прихильників вступу України

У відповідь на питання про те, чи змінилося ставлення лідерів Альянсу до майбутнього членства Києва, Зеленський зауважив, що дискусія триває вже роками. Проте наразі кількість відкритих прихильників вступу України зросла, оскільки партнери визнають високий рівень українського оборонно-промислового комплексу та армії.

"НАТО визнає, що обороноздатність Альянсу з Україною тільки виграє. Нашу армію всі поважають, країну всі поважають, наші технологічні компанії всі поважають і хотіли б посилитися Україною", - сказав глава держави.

Що Зеленський сказав про Єльцина та наслідки війни для економіки Росії

Зеленський зазначив, що Україна вже змогла суттєво підірвати енергетичну стабільність Росії, через що країна-агресор, яка десятиліттями заробляла на експорті нафтопродуктів, тепер змушена шукати можливості для закупівлі пального за кордоном.

За словами глави держави, сама спроба Кремля налагодити імпорт пального виглядає абсурдно на тлі минулих економічних потужностей Росії.

"Чесно кажучи, ваше запитання звучить як історичний анекдот. Країна, економіка якої завжди була орієнтована на експорт власних енергоносіїв, сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне і якимось чином збільшити можливості його закупівлі та імпорту. Тому, чи завадила Україна? Вже завадила. Ми вже це зробили", - наголосив президент.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Аналізуючи довгострокові наслідки війни для російської економіки, президент звернув увагу на те, як змінилася її енергетична сфера: РФ традиційно була експортером, а тепер змушена шукати паливо для власних потреб. Ця обставина, за словами Зеленського, ставить під сумнів кадрові рішення Кремля у минулому.

"Якби Єльцин знав, що через 20 із лишком років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії, і через те, що вона сама дурнувата вирішила розв'язати війну, я думаю, що Єльцин обрав би іншого наступника", - сказав Зеленський журналістам.

На якому етапі переговори щодо угоди про дрони між Україною та США

Також у рамках брифінгу мова зайшла про технологічну співпрацю з Вашингтоном у сфері безпілотників. Зеленський уточнив, що наразі триває перехідний етап: американська сторона вже отримує від України зразки повітряних і морських дронів для випробувань, і лише після цього сторони перейдуть до фінального підписання угоди (Drone Deal).

"Поки що Drone Deal між Україною і Америкою не підписана. Але є деякі документи, які вже укладені для того, щоб американська сторона могла отримати від України різні види техніки для випробувань. І ми отримуємо дуже позитивний фідбек, це факт", - розповів президент.

Як Китай відреагував на ядерні погрози Кремля

Окремою темою дипломатичного блоку стала роль Пекіна у можливому завершенні війни. Зеленський уточнив, що деталі розмови з Дональдом Трампом щодо Китаю залишаються конфіденційними, натомість переказав жорсткий сигнал, який передали йому європейські лідери після спілкування з китайською стороною.

"Мені здається, що це вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували, як сказали мені лідери, в ультимативній формі: не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї", - розповів Зеленський.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Розслідування вибуху на складі боєприпасів у Вишневому

Також Зеленський назвав ситуацію у Вишневому жахливою і підтвердив, що вже отримав звіти від СБУ, МВС та Генеральної прокуратури. Відомо, що об'єкт належав одному з підприємств "Укроборонпрому".

"Ворог вразив цей склад, постраждала велика кількість людей, є великі втрати. Відкрито кримінальну справу. Винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнені з "Укроборонпрому"", - резюмував Зеленський.

Про що Зеленський говорив з президентом Польщі

Коментуючи зустріч із польською стороною та заяву Кароля Навроцького про те, що в історичних суперечках згоди поки не досягнуто, Володимир Зеленський наголосив, що компроміс усе одно можливий. Самі перемовини з президентом Польщі він назвав тривалими та конструктивними.

"Я вважаю, що у нас була важлива зустріч із президентом Польщі, достатньо довга і конструктивна. Ми обговорили пріоритетні питання. Безумовно, це безпека, і ми розуміємо, що тут у нас спільний ворог - і це Росія. Далі - це економіка. Ми в Гданську провели, на мій погляд, успішну конференцію щодо відновлення і відбудови України. Польський бізнес зацікавлений, і ми відкриті до наших польських партнерів. І також обговорювали історичні питання. На мій погляд, потрібно, щоб ми були конструктивними та делікатними, щоб не зруйнувати важливі, дружні, сусідські відносини між Україною і Польщею", - заявив президент.

Напад на військових ТЦК у Львові: реакція президента

Також журналісти попросили главу держави прокоментувати резонансний інцидент у Львові, де напередодні стався напад на військовослужбовців територіального центру комплектування. Зеленський засудив агресію в бік військових і зазначив, що правоохоронці вже займаються цією справою.

"Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути. Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Ігор Клименко. Міністерство внутрішніх справ буде розбиратися з цим, безумовно, в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли", - підкреслив Володимир Зеленський.

Які результати переговорів Зеленського і Трампа - коментар політолога

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду звернув увагу на заяву президента США Дональда Трампа щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами політолога, відповідаючи на відповідне запитання, Трамп спочатку запропонував висловитися державному секретарю Марко Рубіо, який позитивно оцінив дії України. Після цього американський президент зазначив, що така ескалація може сприяти завершенню війни.

Фесенко вважає, що ця заява свідчить про помітну зміну риторики Трампа щодо України та її ролі в переговорному процесі порівняно з попередніми місяцями.

На думку експерта, така позиція може бути ознакою зміни ставлення американського лідера до України та її дій у війні.

"Він більше не сказав ані слова про те, що в України немає "козирів". Навпаки - проявив повагу. Саме військові успіхи України стали визначальним чинником зміни позиції Трампа", - підсумував він.

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Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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