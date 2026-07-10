Не Росія: російський комік відмежувався від своєї терористичної батьківщини

Популярний російський актор більше не хоче, щоб його асоціювали з державою Росія.

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Геннадій Хазанов відмежувався від РФ / Колаж "Главред", фото "РосСМІ"

Коротко:

Що сказав Хазанов

Яку батьківщину він назвав своєю

Популярний російський комік і улюбленець народу Геннадій Хазанов нарешті розкрив карти.

Як пишуть російські пропагандисти, він зізнався на весь світ, що його справжній дім - це не Росія, а Ізраїль, де він із дружиною Златою вже міцно оселився в Тель-Авіві.

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Нещодавно стало відомо, що 80-річний артист влаштував грандіозний розпродаж, продавши чотири московські квартири та підмосковний особняк за понад 700 млн рублів (близько 10 млн доларів).

Російський артист відмовився від РФ / Фото КП

Собі він залишив лише скромну оселю на Люсіновському проспекті в російській терористичній столиці.

Геннадій Хазанов про війну

Геннадій Хазанов відкрито висловився проти війни, охарактеризувавши її як "несправедливу і погану справу". Наприкінці 2023 року він опублікував антивоєнний ролик із цитатою Льва Толстого, що викликало хвилю критики з боку провоєнних активістів.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що співачка Бонні Тайлер, відома такими хітами, як "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" та "It's a Heartache", померла у віці 75 років.

Раніше популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман відзначила 18-річчя своєї доньки Сандей Роуз парою милих архівних фотографій.

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Про особу: Геннадій Хазанов Геннадій Хазанов - радянський і російський артист естради, актор, телеведучий, громадський діяч; народний артист РСФСР (1991), лауреат Державної премії Російської Федерації (1996). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". З 1997 року - художній керівник Московського театру естради.

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