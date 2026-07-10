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Не Росія: російський комік відмежувався від своєї терористичної батьківщини

Олена Кюпелі
10 липня 2026, 00:10
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Популярний російський актор більше не хоче, щоб його асоціювали з державою Росія.
Геннадій Хазанов відмежувався від РФ
Геннадій Хазанов відмежувався від РФ / Колаж "Главред", фото "РосСМІ"

Коротко:

  • Що сказав Хазанов
  • Яку батьківщину він назвав своєю

Популярний російський комік і улюбленець народу Геннадій Хазанов нарешті розкрив карти.

Як пишуть російські пропагандисти, він зізнався на весь світ, що його справжній дім - це не Росія, а Ізраїль, де він із дружиною Златою вже міцно оселився в Тель-Авіві.

відео дня

Нещодавно стало відомо, що 80-річний артист влаштував грандіозний розпродаж, продавши чотири московські квартири та підмосковний особняк за понад 700 млн рублів (близько 10 млн доларів).

Російський артист відмовився від РФ
Російський артист відмовився від РФ / Фото КП

Собі він залишив лише скромну оселю на Люсіновському проспекті в російській терористичній столиці.

Геннадій Хазанов про війну

Геннадій Хазанов відкрито висловився проти війни, охарактеризувавши її як "несправедливу і погану справу". Наприкінці 2023 року він опублікував антивоєнний ролик із цитатою Льва Толстого, що викликало хвилю критики з боку провоєнних активістів.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що співачка Бонні Тайлер, відома такими хітами, як "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" та "It's a Heartache", померла у віці 75 років.

Раніше популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман відзначила 18-річчя своєї доньки Сандей Роуз парою милих архівних фотографій.

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Про особу: Геннадій Хазанов

Геннадій Хазанов - радянський і російський артист естради, актор, телеведучий, громадський діяч; народний артист РСФСР (1991), лауреат Державної премії Російської Федерації (1996). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". З 1997 року - художній керівник Московського театру естради.

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