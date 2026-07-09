Напад на ТЦК у Львові: СБУ затримала 23-річного чоловіка - нові деталі

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень.

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Напад на ТЦК у Львові / колаж: Главред, фото: facebook.com/MVS.LVIV, t.me/SBUkr

Коротко:

СБУ затримала учасника сутичок у Львові

Чоловіка підозрюють у нападі на поліцейського

Правоохоронці шукають інших учасників інциденту

Служба безпеки та Національна поліція встановили і затримали у Львові чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня. Про йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що фігурантом є 23-річний львів’янин, який перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських захисників, пошкодили його, а потім перевернули.

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"Подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення. Під час спроб співробітників Національної поліції припинити злочинні дії, учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям. Зокрема, один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу);

ч.4 ст. 296 (хуліганство вчинення із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи інших спеціально заготовлених предметів).

Також правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень, а також до вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців ЗСУ та працівників поліції.

Затримання підозрюваного у Львові / фото: t.me/SBUkr

"Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників нападу на українських захисників. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми", - наголосили в СБУ.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький написав, що учасників нападу на військовослужбовців на Сихові ідентифікували. Декількох із них вже затримали.

"Дякую правоохоронцям за оперативну роботу. Розслідування триває. Кожен, чиї дії виходили за межі закону, отримає належну правову оцінку", - зауважив він.

Реакція Зеленського на інцидент з ТЦК у Львові

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що вчорашній напад на військовослужбовців ТЦК у Львові – це дуже погана історія.

Він додав, що Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли.

"Історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей військової формі. Так не має бути. МВС буде розбиратись з цим в рамках безумовно чинного законодавства. А Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли", - наголосив він.

Що відомо про напад на представників ТЦК у Львові

Як повідомлялося раніше, у Львові 8 липня під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію сталася сутичка: люди перевернули службовий автомобіль військовослужбовців територіального центру комплектування.

За попередньою інформацією поліції, під час заходів на Сихові виявили чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

У Львівському ОТЦК повідомили, що зрештою військовозобов'язаного направили на проходження військово-лікарської комісії.

Голова Офісу президента Кирило Буданов сказав, що байдужість до армії може обернутися проти самих львів'ян.

"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові", - підкреслив він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

ТЦК - останні новини

Як повідомляв Главред, у Харкові під час заходів з оповіщення невідомий чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК. Двоє військових отримали поранення. Одного з них прооперували, він перебуває в лікарні. Іншого, попри проведені реанімаційні заходи, врятувати не вдалося.

В Черкаські області 9 червня стався конфлікт між представниками районного територіального центру комплектування та працівниками одного з підприємств, який завершився стріляниною та використанням газового балончика.

9 травня група невідомих осіб намагалася проникнути до Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Закарпатській області. Нападники ігнорували вимоги військових та намагалися силоміць прорватися на територію об’єкта.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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