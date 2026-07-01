Трамп був його шанувальником: помер виконавець суперхіта минулого століття

У США помер вокаліст і фронтмен відомого гурту Village People Віктор Вілліс.

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Віктор Вілліс помер після нетривалої хвороби / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/RealVillagePeople

Коротко:

Віктор Вілліс помер 30 червня після нетривалої хвороби

Вілліс був одним із засновників культового гурту Village People

Соліст і один із засновників культового американського диско-гурту Village People Віктор Вілліс пішов з життя у віці 74 років. Про це повідомили колеги артиста у Facebook.

Вілліс помер 30 червня після нетривалої хвороби, подробиці його смерті не розголошуються. 1 липня музиканту виповнилося б 75 років.

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"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Віктора Вілліса, вокаліста гурту Village People. Віктор помер у понеділок, 30 червня 2026 року, після нетривалої, але важкої хвороби", - йдеться в заяві.

Вілліс був одним із засновників культового гурту, серед хітів якого - "Y.M.C.A", "Go West", "In The Navy". Під першу з цих композицій часто танцює на публіці нинішній президент США.

Цікаво, що Village People означає "Люди з Вілліджа" (Грінвіч-Віллідж - район Манхеттена, Нью-Йорк, відомий у період створення групи активною діяльністю арт-спільноти).

Після того як Віктор покинув групу в 1979 році, його роль перейняли інші співаки, і колектив продовжував виступати в різних складах.

У 2012 році співак виграв судовий процес щодо прав на такі пісні, як "Y.M.C.A" та "In The Navy". Віктор отримав 33% частки авторських гонорарів, яка за три роки була збільшена до 50%.

У 2017 році Вілліс приєднався до гурту й вирушив у турне, під час якого виступав на фестивалях та заходах Pride.

У 2020 році Дональд Трамп почав використовувати музику Village People на своїх мітингах. Втім, спочатку Вілліс просив президента США не робити цього. Згодом гурт змінив свою позицію і навіть виступив на мітингу напередодні інавгурації Трампа.

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Про особу: Віктор Вілліс Віктор Вілліс - американський співак, автор пісень і незмінний фронтмен культового диско-гурту Village People, який здобув світову популярність завдяки образу поліцейського. Вілліс був провідним вокалістом і співавтором головних світових диско-синглів гурту, серед яких легендарні "Y.M.C.A.", "In the Navy", "Macho Man" та "Go West". Народився в Сан-Франциско, співати навчався в баптистській церкві свого батька-проповідника. До створення Village People грав на Бродвеї, зокрема в мюзиклі "Чарівник" (1976). З 1978 по 1982 рік перебував у шлюбі з актрисою Філісією Рашад (зіркою "Шоу Косбі"). Його другою дружиною стала адвокатка Карен Хафф-Вілліс. У 1980-х роках Вілліс покинув гурт. Протягом тривалого часу він боровся з депресією та наркозалежністю, пройшовши успішне лікування лише в середині 2000-х років. У 2012–2015 роках музикант виграв знакові судові процеси проти звукозаписних компаній, повернувши собі 50% авторських прав на 13 головних пісень колективу. Це дозволило йому тріумфально повернутися до гурту Village People у 2017 році.

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