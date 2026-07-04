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Інсульт і важка хвороба: померла зірка серіалу "Кармеліта"

Христина Трохимчук
4 липня 2026, 13:06
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Померла російська актриса Катерина Жемчужна.
Катерина Жемчужна померла
Катерина Жемчужна померла / колаж: Главред, фото: pexels.com, kinoafisha.info

Ви дізнаєтеся:

  • Катерина Жемчужна померла
  • Причина смерті зірки серіалу "Кармеліта"

Популярна російська актриса Катерина Жемчужна, яка запам'яталася яскравою роллю в серіалі "Кармеліта" та інших фільмах і серіалах, пішла з життя. РосЗМІ повідомляють, що знаменитість боролася з важкою хворобою.

Причиною смерті актриси стала важка хвороба. Дочка зірки Ляля Жемчужна повідомила, що її мати страждала від тромбоемболії і навіть потрапляла до лікарні з гострим ішемічним інсультом. Здоров'я актриси сильно погіршилося після смерті чоловіка - режисера театру "Ромен" Георгія Миколайовича, який помер у 2021 році від онкологічного захворювання.

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Катерина Жемчужна - кармелітка
Катерина Жемчужна - Кармеліта / фото: kinoafisha.info

На рахунку актриси Катерини Жемчужної - десятки успішних ролей у кіно та телесеріалах. Окрім улюбленої всіма "Кармеліти", у її творчому доробку - роботи в таких стрічках, як "Табір іде в небо", "Карнавал", "Вічний поклик", "Циганка Аза", "Якщо ти не зі мною", "Обручка" та десятках інших популярних проєктах.

"Катерина Андріївна - актриса, для якої не існувало амплуа: вона з легкістю створювала і глибоко драматичні, і гострохарактерні образи, але й у тому, й в іншому випадку була однаково переконлива й чарівна. Про талант і популярність актриси знають багато поколінь глядачів завдяки фільмам, постановкам і концертам, у яких вона брала участь; на її рахунку понад 20 кіноролей: "Вічний поклик", "Карнавал", "Циганське щастя", "Чардаш Монті", "Циганка Аза" - ось далеко не повний перелік фільмів, які вона прикрасила своїм талантом", - заявили в театрі "Ромен".

Катерина Жемчужна в молодості
Катерина Жемчужна в молодості / фото: kino-teatr.ru

Катерина Жемчужна про війну в Україні

Катерина Жемчужна вирішила публічно ніяк не коментувати війну в Україні й повністю уникала цієї теми в медіапросторі. Через ігнорування повномасштабної агресії РФ проти України актриса зіткнулася з жорсткою критикою в ЗМІ та соцмережах.

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Про персону: Катерина Жемчужна

Катерина Жемчужна - радянська та російська актриса і співачка, артистка московського циганського театру "Ромен" та Народна артистка Росії (1999). Широку популярність актрисі принесли яскраві ролі в кіно, серед яких робота в телесеріалі "Вічний поклик" (роль Зоріци) та образ циганки Карми у знаменитому фільмі "Карнавал" Тетяни Ліознової. Катерина Жемчужна померла 3 липня 2026 року в Москві на 83-му році життя від тромбоемболії.

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