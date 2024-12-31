Молодша донька Ольги Сумської кидає акторство: "Я бачу, як важко"

Анна Борисюк слідує своїм амбіціям.

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Анна Борисюк залишає театр заради іншої професії / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Коротко:

Після університету Анна Борисюк рік пропрацювала з батьками в театрі

Тепер дівчина вирішила спробувати сили в іншій професії

22-річна Анна Борисюк продовжила акторську династію і, після завершення театрального університету 2023 року, цілий рік гастролювала з батьками, Ольгою Сумською та Віталієм Борисюком, Україною з виставами. Після цього юна артистка переконалася, що сцени їй недостатньо.

Про це зіркова спадкоємиця повідомила в інтерв'ю для Люкс ФМ. Анна зазначила, що планує покинути акторську професію заради заняття, яке стало захоплювати її ще в театральному.

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Другою після акторства пристрастю Борисюк виявився дизайн спортивного одягу. Дівчина заявляє, що батьки підтримують її пошуки себе в цьому світі.

"Я хочу нарешті спробувати те, що відкладала навіть коли навчалася в університеті. Я просто хочу продемонструвати батькам у першу чергу, ну, і собі, звичайно, що аналітичні і творчі здібності можуть поєднуватися все ж таки в одній людині. ... Я бачу, як важко (в акторстві - прим. редактора) сьогодні. Шалена конкуренція. Театри забиті, кіно знімається. Я це люблю, але мені цього недостатньо. Я хочу більшого, - розповіла Анна Борисюк.

Хто така Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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