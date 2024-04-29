Уже не потягну: путініст Басков зізнався в інтимних проблемах

Співак Микола Басков сам несподівано зізнався, що молоді жінки йому вже не до снаги.

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Басков висловився про свою чоловічу силу / Колаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Путінський підспівувач, співак Микола Басков, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності.

Як пише пропагандистське видання 7dn.ru, Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.

"Ну, 20-ти літніх я вже не потягну. Від 28 і старше", - самовпевнено заявляє Басков, якого вважають нетрадиційної орієнтації.

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Тим часом Баскова вже не вперше підозрюють у тому, що він таємно одружився. Ба більше, на одному із заходів у нього навіть розгледіли обручку.

Хто такий Микола Басков Микола Басков - російський естрадний і оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання 2022 року, через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія. Співак із перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

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Нагадаємо, раніше Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

Що заявили Басков і Лепс

Днями путіністи Микола Басков і Григорій Лепс відзначилися заявою. Вони пообіцяли платити мільйон рублів (а це 434 тисячі грн) за кожен підбитий танк Leopard.

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