Відвертаються через його лизоблюдство Путіну: Басков зарюмсав на оточення

Путініст Микола Басков, який нещодавно пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному, хто підіб'є танк Leopard, видав пропагандистську маячню.

https://glavred.net/stars/otvorachivayutsya-iz-za-ego-lizoblyudstva-putinu-baskov-raznylsya-u-propagandistov-10479655.html Посилання скопійоване

Басков каже, що від нього багато хто відвернувся через його запеклу підтримку Путіна / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Співак-путініст Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

"Натуральний блондин" назвав українців "нацистами", але в той же час переклав відповідальність за війну замість злочинного путінського режиму на якийсь"світовий міжнародний рівень".

"Ніхто не міг уявити, що націоналісти таке влаштують. Люди просто втратили через них все. Все, що тільки можна. Але всі вірять і сподіваються, що скоро все скінчиться. Настане мир і нацизм в Україні остаточно буде переможений", – смиренно повторював кремлівські тези Басков.

відео дня

Потім Басков вирішив знайти відповідального за закінчення війни, яким, природно, став не російський диктатор Путін.

"Я не можу назвати точні терміни. Це не я вирішую. Це вирішують на світовому міжнародному рівні", – сказав путініст.

Зрештою, Басков зізнався, що багато людей з його оточення посварилися з ним через його підтримку Путіна. Правда, співак хвалиться, що йому байдуже все це.

"Мене взагалі не турбує, хто зі мною перестав розмовляти. Всі оточуючі мене дотримуються такої ж позиції, як і я.а ті, хто не захотів зі мною розмовляти через мою позицію, нехай самі думають", - підсумував путініст.

Що заявили Басков і Лепс

Днями путіністи Микола Басков і Григорій Лепс відзначилися заявою. Вони пообіцяли платити мільйон рублів (а це 434 тисячі грн) за кожен підбитий танк Leopard.

Басков повідомив, що поки ніяких виплат не було, і вони планують реалізовувати їх через Міноборони разом з "Російською медіагрупою". За словами Баскова, до цієї "благородної ініціативи" долучаться й інші російські виконавці.

Лепс після такої обіцянки оперативно втратив можливість заробити на концерті в Казахстані - його йому просто скасували.

Раніше стало відомо, що поки країна-агресор відправляє "земних" чоловіків на фронт, син міністра оборони РФ Шойгу будує музичну кар'єру в образі "солодкого хлопчика", і відпочиває на дорогих курортах.

Також співачка Анна Трінчер влаштувала рознос скандальній українській блогерці Ганні Алхім, яка схвалює прослуховування музики у виконанні артистів з країни-окупанта.

Інші новини: